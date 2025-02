Noboa espera que se prohíba votar con el celular en mano en la segunda vuelta en Ecuador

Quito, 25 feb (EFE).- El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, expresó este martes su esperanza en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) prohíba el acceso con celulares a los espacios de votación durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que se enfrentará a la candidata correísta Luisa González.

El mandatario manifestó su deseo en que se aplique esta medida ante el temor de su parte de que los votantes puedan sufrir amenazas para registrar el voto, conforme señaló tras la primera vuelta electoral, en la que aseguró sin aportar pruebas de que en determinadas zonas los votantes habían sido presionados por grupos criminales para votar a favor de González.

Sin entrar en detalles, Noboa aseguró que los electores han sido víctimas de una campaña sucia al difundirse rumores de que se reduciría el salario básico si él lograse la reelección, y retomó el planteamiento de su ministro de Gobierno, José de la Gasca, para que se impida el uso de los celulares durante el sufragio convocada para el 13 de abril.

Hace varios días, De la Gasca había planteado que el CNE impida el uso del celular por «las múltiples denuncias» sobre coacción al momento del voto.

«Exigir una prueba de cómo se votó, con número de cédula y fotografía, es algo que desdice, contradice y atenta contra la libertad del ciudadano de poder determinarse en una decisión tan importante como es el voto. Por algo el voto es secreto», dijo De la Gasca.

Y aunque hay políticos que voluntariamente enseñan a las cámaras de televisión sus papeletas de votación tras sufragar, De la Gasca defendió en una entrevista con Radio Centro de Guayaquil que eso es una decisión propia, pero en otros casos se desconoce si lo hacen voluntariamente o les están «obligando a hacerlo para salvar la vida y el pellejo».

Aclaró que no se trata de impedir que los ciudadanos ingresen con el celular al recinto electoral sino que no lo lleven al biombo de votación.

Los ecuatorianos acudirán a las urnas el próximo 13 de abril para designar a quien gobernará Ecuador entre 2025 y 2029, en un balotaje entre Noboa, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), y Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Noboa espera en «esta segunda vuelta tener claridad en las elecciones, que no se permita el ingreso de celulares» y consideró que en el CNE «se siguen haciendo los locos: dicen que ya lo van a discutir, ya lo van a discutir y ya lo van a discutir, (y) no lo discuten».

«El momento en el que no pueden ingresar con celulares al recinto electoral no pueden tomar la foto. Entonces no puede haber ni la presión ni la venta del voto, elimina una posibilidad de corrupción, elimina una posibilidad de manipulación de las elecciones», dijo antes de preguntarse «por qué el CNE no lo quiere discutir». «¿Qué les preocupa tanto?», se cuestionó.

¿Amenazas de bandas criminales?

El pasado 11 de febrero, dos días después de las elecciones generales, Noboa rompió su silencio en una entrevista radial tras no haber aparecido públicamente al conocerse los resultados que disipaban su esperanza de ganar en primera vuelta, y -sin presentar pruebas- denunció supuestas amenazas de bandas criminales para votar a favor de Luisa González.

«Hay decenas y decenas de casos en el cual amenazaban a la gente por que vote por la Revolución Ciudadana, tenemos la evidencia», dijo en ese momento.

En réplica, González, que denunció presuntas irregularidades en el escrutinio, señaló que sus votantes «no son ni ‘narcos’ ni delincuentes».

Los observadores internacionales, entre ellos delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE), contradijeron las aseveraciones de ambos candidatos sobre presuntas irregularidades y destacaron la transparencia del proceso, al no haber encontrado indicidios que respalda un fraude.

Completado el pasado jueves el escrutinio de las elecciones presidenciales, Noboa quedó en primer lugar por una diferencia de 19.576 votos sobre González. Según el CNE, que aún no proclama los resultados finales, Noboa obtuvo 4.527.428 votos válidos que corresponden al 44,17 % del total, frente a los 4.507.672 votos, equivales al 43,97 %, obtenidos por González. EFE

