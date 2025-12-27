Nueva York y estados vecinos vestidos de blanco ante primera gran tormenta invernal

1 minuto

Nueva York, 27 dic (EFE). Los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut amanecieron de blanco con la primera gran tormenta de la temporada invernal, que causó atascos en carreteras, cancelaciones de eventos y vuelos, así como retrasos en los principales aeropuertos.

La tormenta dejó una gran acumulación en Connecticut, con zonas que registraron hasta nueve pulgadas de nieve (22,86 centímetros).

«Gracias a los numerosos conductores de quitanieves que trabajaron sin descanso durante toda la noche despejando las carreteras. Si tienen que conducir esta mañana, háganlo despacio y no se acerquen demasiado a las máquinas quitanieves», indicó en su mensaje de X el gobernador de Connecticut, Ned Lamont.

Aunque este sábado la alerta de tormenta ya había terminado, las autoridades recomiendan precaución porque las carreteras están cubiertas de nieve, mientras la pesadilla continúa para miles de pasajeros en aeropuertos como el John F. Kennedy (JFK) donde se cancelaron 134 vuelos y 107 retrasos, según el sitio especializado FlighAware.

Y aunque la alerta ya no está ya vigente, se siguen cancelando vuelos como resultado del fenómeno atmosférico, acumulándose hasta el momento 1.033 cancelaciones y 17.701 retrasos en los aeropuertos del país. El viernes se registraron más de 1.700 cancelaciones.

En Nueva York cayeron 10 centímetros de nieve, dentro del rango pronosticado de 10 a 20. Sin embargo en zonas de Long Island cayeron 7 pulgadas (17,7 centímetros) y 7,5 pulgadas (19 cm).EFE

rh/rod