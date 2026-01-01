Nueve franceses entre los heridos de Crans Montana y ocho más pendientes de localizar

París, 1 ene (EFE).- Al menos nueve franceses figuran entre los heridos del incendio que se produjo esta Nochevieja en un bar-discoteca de la estación de esquí suiza de Crans Montana, y hay otros ocho franceses que están pendientes de localizar.

Estas cifras son una actualización ofrecida este jueves por la noche por el Ministerio francés de Exteriores, que en una comunicación destacó que, teniendo en cuenta esos ocho nacionales pendientes de localización, no se puede excluir que haya franceses entre las víctimas mortales del siniestro a las que se está en proceso de identificación.

El Ministerio de Exteriores, que en nombre de Francia subrayó el «apoyo pleno al pueblo y las autoridades suizas» y envió el pésame a las familias de las víctimas, destacó también que los servicios franceses están plenamente movilizados sobre este asunto.

El presidente francés, Emmanuel Macron, habló este jueves con el presidente de la confederación helvética, Guy Parmelain, y también lo hicieron los responsables diplomáticos de los dos países, conversaciones en las que se mostró la disponibilidad de París para aportar ayuda si fuera necesario.

Dentro de esa ayuda, tres de los heridos ya han sido transferidos desde Suiza a hospitales de Lyon y París, y hay otros traslados en marcha, según el departamento francés de Exteriores.

De hecho, Francia ha reservado 19 camas de hospital para acoger a heridos procedentes de Crans Montana, 15 para adultos y 4 para asistencia pediátrica.

Las autoridades suizas indicaron este jueves por la tarde que en el incendio murieron una cuarentena de personas y resultaron heridas otras 115, la mayoría graves. EFE

