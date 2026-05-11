Nuevos ataques yihadistas en Mali dejan decenas de muertos

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Nuevos ataques yihadistas dejaron decenas de muertos en el centro de Malí, tras una ofensiva sin precedentes a finales de abril de grupos armados yihadistas contra la junta en el poder, indicaron el sábado fuentes de seguridad y locales.

Ataques en la misma región, reivindicados por los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, aliado de Al Qaeda), ya habían dejado al menos 30 muertos el miércoles.

Según un responsable local bajo anonimato, «los grupos armados regresaron ayer (viernes) y atacaron nuevos pueblos (en particular Kouroude y Dougara), haciendo aumentar el balance a más de 70 muertos» en total por los ataques del miércoles y del viernes.

Estos ataques se producen pocos días después de una ofensiva sin precedentes los días 25 y 26 de abril por yihadistas del JNIM y la rebelión del Frente de Liberación del Azawad (FLA), de mayoría tuareg.

En un comunicado fechado el viernes y transmitido el sábado a la AFP, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se declaró «preocupada» por los ataques yihadistas en el centro del país.

La CNDH «condena estos ataques bárbaros e infames, que constituyen violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIH)», según el comunicado.

Desde los ataques de finales de abril, los militares han perdido el control de varias localidades en el norte del país, entre ellas la ciudad clave de Kidal.

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