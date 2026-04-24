OMM prevé temperaturas superiores a lo normal el próximo trimestre por llegada de El Niño

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Ginebra, 24 abr (EFE).- Entre los meses de mayo y junio es probable la formación de un episodio de El Niño a nivel global, que hará predominar en casi todo el planeta temperaturas superiores a la media normal en la superficie terrestre, anunció este viernes la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Tras un periodo de condiciones neutras a principios de año, los modelos climáticos ven altas probabilidades de un episodio de El Niño, indicó en rueda de prensa el jefe de predicción climática de la OMM, Wilfran Moufouma Okia.

Algunos expertos han apuntado a que podría ser uno de los más fuertes de la última década y lo han llegado a denominar «Súper Niño», aunque la OMM puntualizó que no utiliza ese término al no pertenecer a las clasificaciones oficiales. EFE

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