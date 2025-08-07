The Swiss voice in the world since 1935

OMS alerta sobre la crisis humanitaria en Sudán, con crecientes casos de hambruna infantil

Ginebra, 7 ago (EFE).- Unos 770.000 niños menores de cinco años podrían sufrir malnutrición aguda este año en Sudán, país asolado por dos años de guerra civil y donde ya se ha declarado la hambruna en varias regiones, advirtió este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«La violencia sin fin ha traído hambre, enfermedades y sufrimiento. Algunos informes desde la ciudad de El Fasher (principal en la región occidental de Darfur) indican que la población está alimentándose con comida para animales», subrayó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa.

La agencia sanitaria de la ONU ha tratado en la primera mitad de año a 17.000 niños sudaneses con complicaciones derivadas de malnutrición severa, «pero hay muchos a los que no podemos llegar», advirtió Tedros.

El director general de la OMS también señaló que los problemas financieros de la agencia están afectando su capacidad de asistir a la población en necesidad en Sudán, ya que por ahora solo han recibido un tercio de los fondos necesarios para llegar a sus objetivos.

Tedros añadió que el país está afectado por diversos brotes de cólera, con alrededor de 100.000 casos reportados desde julio de 2024, y la situación podría empeorar a causa de recientes inundaciones que han afectado regiones del país y que podrían también provocar focos de contagio de otras enfermedades como malaria o dengue. EFE

