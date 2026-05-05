OMS confirma que coordina con España que crucero con hantavirus se dirija a Islas Canarias

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Ginebra, 5 may (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó hoy que se planea que el crucero en el que se ha declarado un brote de hantavirus, causante de una enfermedad infecciosa grave, se dirija a las Islas Canarias, donde será acogido.

«Estamos trabajando con las autoridades españolas, que acogerán al barco, así lo han comunicado, llevarán a cabo una investigación exhaustiva, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluarán el riesgo de los pasajeros que se encuentran a bordo», declaró la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias, Maria Van Kerkhove. EFE

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