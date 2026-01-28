ONG confirma 20 nuevas excarcelaciones en Venezuela y eleva a 297 la cifra global

Caracas, 28 ene (EFE).- La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, confirmó este miércoles 20 nuevas excarcelaciones en Venezuela, con lo que elevó a 297 su cifra de casos verificados desde el inicio del proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez el pasado 8 de enero.

El director presidente de la organización, Alfredo Romero, informó en X que han verificado «20 nuevas excarcelaciones» -15 de ciudadanos venezolanos y 5 extranjeros-, ocurridas este martes.

Según detalló, 19 de las liberaciones tuvieron lugar en la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda (norte), y la restante en la región de Amazonas (sur, en la frontera con Brasil y Colombia).

Con estos nuevos casos, agregó Romero, la ONG elevó a 297 los casos verificados en los últimos veinte días.

Foro Penal contabilizaba hasta el domingo cerca de 800 presos políticos en Venezuela.

El pasado 8 de enero, las autoridades venezolanas anunciaron el proceso de excarcelación de un «número importante de personas», sin precisar la cantidad, identidades ni las condiciones de estas medidas.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró esta semana que 808 personas han sido excarceladas desde «antes de diciembre» y negó la existencia de presos políticos en el país suramericano.

La ONG venezolana Surgentes y el Comité de Madres por la Verdad presentaron este martes la propuesta de una ley de amnistía que permita la libertad plena de todos los presos políticos del país y pidieron que el Gobierno se reúna con los familiares de estos detenidos.

Desde el anuncio de las excarcelaciones, activistas y familiares de presos políticos se han congregado en las afueras de distintas cárceles para hacer vigilias, pedir información y exigir la libertad plena de todos los detenidos.EFE

