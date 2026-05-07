ONG de derechos humanos exigen que se investigue la muerte en Venezuela de preso político

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Caracas, 7 may (EFE).- Varias ONG de derechos humanos exigieron este jueves la apertura de una investigación en Venezuela por el caso de Víctor Hugo Quero Navas, quien fue detenido en enero de 2025 y permanecía desaparecido hasta hoy, cuando el Ministerio para los Servicios Penitenciarios confirmó su muerte.

Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) exigió la «apertura inmediata» de una investigación «independiente, exhaustiva e imparcial», conforme a los estándares establecidos en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016).

«Se exige que la autopsia y demás experticias médico-forenses sean practicadas por especialistas independientes, con pleno resguardo de la cadena de custodia y acceso de la representación legal y familiares a toda la documentación pertinente», subrayó JEP en X.

El Gobierno informó este jueves que, tras una investigación, se verificó que Quero fue trasladado a un hospital el 15 de julio de 2025, tras presentar «hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo», y falleció casi diez días después por «insuficiencia respiratoria aguda secundaria (a) tromboembolismo pulmonar».

Asimismo, aseguró que, durante su proceso de reclusión en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, Quero «no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal».

Al respecto, JEP señaló que el «supuesto desconocimiento de los vínculos familiares» de Quero «carece de sustento documental», dado que, añadió, Carmen Navas -su madre- realizó «múltiples diligencias» ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para obtener información sobre la situación y paradero de su hijo.

Además, Foro Penal subrayó que la madre de Quero fue «muchas veces» a El Rodeo I y «negaban su paradero», algo que calificó como «indignante», según una publicación del director presidente de la ONG, Alfredo Romero, en X.

En la misma red social, Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de la ONG Provea, indicó que la Fiscalía debe investigar al actual ministro penitenciario, Julio García Zerpa, al exfiscal general Tarek William Saab y también al exdefensor del pueblo Alfredo Ruiz.

«Hay que recordar que Víctor Quero Navas fue sometido a desaparición forzada. Las desapariciones forzadas han sido una política de Estado», señaló Alvarado.

El pasado lunes, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo a EFE que Quero fue interceptado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) cerca de una plaza de Caracas, en enero de 2025.

Himiob apuntó, con base en un informe de la ONG, que el «motivo aparente» de la detención se remonta al pasado institucional de Quero, dado que «supuestamente» prestó servicio militar en 2023. EFE

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