Opositor Capriles cree que fin del TPS en EE.UU. a venezolanos desconoce su «grave crisis»

Caracas, 4 oct (EFE).- El opositor de Venezuela Henrique Capriles consideró este sábado que el fin del estatus de protección temporal (TPS) para venezolanos en Estados Unidos desconoce la «grave crisis política, social y económica» que «obligó a millones» a salir de su país.

A través de su cuenta en X, el también dos veces candidato a la Presidencia calificó de «lamentable» la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que permitió de nuevo que se revoque el TPS de cerca de 300.000 migrantes venezolanos.

Capriles manifestó que «siempre» será solidario con «cada venezolano que se ha esforzado por hacer las cosas bien y que hoy vuelve a sentir miedo por la posibilidad de ser deportado».

El fallo de la Corte Suprema es parte de una disputa legal que inició desde 2021, cuando la Administración de Trump intentó por primera vez cortar el TPS para los venezolanos.

Desde entonces, tribunales inferiores bloquearon la medida en varias ocasiones, generando un largo proceso de apelaciones que nuevamente parece concluir con la autorización del Supremo para revocar las protecciones a más de 600.000 migrantes.

Este viernes, la mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), pidió al Gobierno de Estados Unidos que revise en un «tiempo perentorio» su política migratoria y garantice «alternativas que permitan la permanencia legal» de la «inmensa mayoría» de los venezolanos en el país norteamericano.EFE

rbc/amg

