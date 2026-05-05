Opositores cuestionan designación de Chaves en ministerios «sensibles» de Costa Rica

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San José, 5 may (EFE).- La oposición y líderes sindicales en Costa Rica se mostraron sorprendidos por la designación este martes del presidente Rodrigo Chaves como ministro de las «sensibles» carteras de la Presidencia y de Hacienda del Gobierno entrante de la mandataria electa, Laura Fernández, quien comenzará su gestión este viernes.

«Especialmente llama la atención el nombramiento de Rodrigo Chaves como ministro de la Presidencia, porque es un ministerio que tiene que coordinar con los demás poderes de la República y es muy difícil si se pone ahí a una persona que se ha dedicado a incendiar la relación con otros poderes», afirmó José María Villalta, diputado del opositor izquierdista Frente Amplio.

«pareciera una renuncia al diálogo con otros poderes que al final a quien va a afectar es al pueblo de Costa Rica», agregó Villalta.

Durante su Gobierno, Chaves, un economista de derecha, ha criticado con frecuencia a instituciones como el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, la Sala Constitucional y la Asamblea Legislativa, pues a su juicio, paralizan sus proyectos y el desarrollo del país.

«Espero también que su doble rol no sea obstáculo para que la toma de decisiones para el bien del país provengan de la persona que fue designada», destacó Abril Gordienko, diputada del opositor Partido Unidad Social Cristiana en referencia a la próxima mandataria.

Los diputados, además indicaron que el gabinete presentado es una continuación del Gobierno de Chaves y resaltaron la necesidad de buscar el diálogo.

«El nuevo gabinete es una señal clarísima de que el verdadero poder en el nuevo cuatrienio está en manos de Rodrigo Chaves, le dan dos carteras estratégicas y fundamentales no solamente para mantener un rumbo macroeconómico neoliberal, sino para seguir concentrando poder político y que él pueda seguir en su cruzada contra el Poder Judicial», dijo el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas.

La presidenta electa Laura Fernández, quien comenzará su gestión el viernes, presentó este martes su gabinete, en el que anunció la continuidad de numerosas figuras de la Administración de Chaves.

Fernández alabó el trabajo de Chaves y el «amor por Costa Rica» que les une y le agradeció por haber aceptado integrarse a su «equipazo» de trabajo.

Es la primera vez en la historia reciente del país que un presidente saliente toma un cargo como ministro de la siguiente administración, al igual que fue inédito que Fernández aceptara retomar su cargo como ministra de la Presidencia después de ganar las elecciones el pasado 1 de febrero.

Laura Fernández, quien ganó los comicios con el derechista conservador Partido Pueblo Soberano, dará continuidad a figuras claves del Gobierno de Chaves en los puestos de ministros de Relaciones Exteriores, Seguridad, Educación, Cultura, Comunicación, y Obras Públicas y Transportes, así como en instituciones estratégicas como la del seguro social, la de electricidad y la Comisión Nacional de Emergencias. EFE

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