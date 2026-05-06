Opositores exigen la apertura del registro de votantes ante eventual elección en Venezuela

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Maracaibo (Venezuela), 6 may (EFE).- La juventud del partido opositor Primero Justicia (PJ) exigió este miércoles al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela la apertura del registro de votantes en el país suramericano, ante un eventual llamado a comicios, luego de cuatro meses de la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos.

La vicepresidenta de Formación de PJ en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), María Gabriela Retamoza, explicó a EFE que debe haber una apertura real de este proceso con un cronograma claro para que los jóvenes puedan inscribirse o actualizar sus datos en el Registro Electoral.

La dirigente señaló que deben instalarse máquinas para el registro en cada municipio del país.

«Aquí tiene que haber una apertura real, las máquinas son del pueblo y tienen que estar visibles para todos», sostuvo.

Los jóvenes intentaron entregar una carta con estas exigencias en la sede del CNE del estado Zulia, pero no fue recibida por las autoridades.

Por su parte, la presidenta adjunta de PJ en el Zulia, Alicia Cueva, indicó que para que la juventud pueda ser parte del cambio político en Venezuela necesita «tener sus derechos», entre ellos el de participación.

«Desde hoy empezamos a trabajar en esto y no los vamos a dejar solos, porque los derechos tienen que estar para todos y deben ser respetados por igual para todos», apuntó.

El lunes, la líder opositora venezolana María Corina Machado dijo que las elecciones en el país caribeño deberían ocurrir en los próximos 12 meses «como máximo».

Machado reiteró la necesidad de acelerar las elecciones en su país, aunque siempre siguiendo el plan de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su participación en la Conferencia Global 2026 que llevó a cabo el Instituto Milken en Los Ángeles (California).

Hasta la fecha, las autoridades venezolanas han dejado en segundo plano el tema electoral, tras priorizar la economía, y el pasado 2 de marzo, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, indicó que no era «perentorio» definir una fecha para comicios. EFE

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