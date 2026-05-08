Organizaciones rechazan proyecto de ley que elimina el delito de feminicidio en Perú

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Lima, 7 may (EFE).- Diversas organizaciones de derechos humanos y feministas de Perú, así como familiares de víctimas de violencia machista rechazaron este jueves el proyecto de ley de la congresista y pastora evangélica Milagros Jáuregui, que pide eliminar el delito de feminicidio del código penal.

La congresista progresista Ruth Luque convocó una rueda de prensa en el Parlamento con organizaciones y familiares de mujeres víctimas de feminicidio, que manifestaron que borrar el término generará impunidad para los agresores, puesto que se podrían reducir sus condenas.

Jáuregui propone reemplazar feminicidio por «asesinato a la pareja» al considerar este término «como un concepto ideológico que diferencia el valor de la vida entre hombres y mujeres».

Luque sostuvo que Jáuregui, que pertenece al partido ultraconservador Renovación Popular, promueve esta medida que «desprecia los derechos de la mujer» puesto que, al eliminar el feminicidio, cuando una mujer sea asesinada por un amigo, vecino o compañero de trabajo, la condena será por homicidio simple o calificado.

Este cambio en la sentencia provoca que el agresor pueda pedir reducción de condena, algo que está prohibido si está condenado a feminicidio, además, los hijos de la víctima de este delito tienen derecho a un subsidio, algo que no se asegura si se trata de homicidio.

«Eliminar el delito de feminicidio no es un cambio técnico, es un retroceso grave que invisibiliza la violencia específica que sufrimos la mujer, debilita la lucha y pone en riesgo los avances que hemos logrado con años de esfuerzo», dijo la hermana de Estephany Flores, que fue asesinada por su expareja en 2019.

Del mismo modo, la madre de Érika Oblitas, también víctima de feminicidio, expresó su miedo a que se reduzca la pena de la que fue pareja de su hija y sostuvo que borrar este delito hace más débil la Justicia y se dejan a las víctimas más desprotegidas.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) emitió un comunicado en el que destacó que la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso mantiene en agenda la derogación del delito de feminicidio.

«Esta propuesta sigue representando un serio riesgo, al invisibilizar la violencia de género y debilitar la respuesta del Estado frente a estos crímenes. Lejos de garantizar derechos, las debilitan y exponen a las víctimas a mayores riesgos. El Estado tiene la obligación de proteger, no de retroceder», indicó.

Tanto la Cnddhh como movimientos feministas como Manuela Ramos y Flora Tristán han convocado para este martes a una vigilia colectiva frente al Palacio de Justicia de Lima para exigir al Estado no favorecer la impunidad y retroceder en derechos. EFE

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