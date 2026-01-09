Otra empresa emergente china de IA, MiniMax, debuta en Hong Kong con un alza del 43 %

Shanghái (China), 9 ene (EFE).- La empresa emergente china de inteligencia artificial (IA) MiniMax debutó este viernes en Hong Kong con subidas del 42,7 % a la apertura, tan solo un día después de que otro de los rivales de OpenAI o Anthropic en el país asiático, Zhipu AI, ganara un 13 % en su estreno en ese parqué.

Las acciones de MiniMax abrieron en 235,4 dólares hongkoneses (25,9 euros) por unidad frente al precio de 165 dólares hongkoneses (18,2 euros) que había marcado la empresa para la oferta inicial, y hacia las 10:00 hora local (02:00 GMT) seguían acelerando hasta subir casi un 54 %.

Con la venta de títulos -en la que se ejerció una opción de ampliación para satisfacer la demanda de los inversores institucionales-, la tecnológica recaudó el equivalente a unos 616 millones de dólares, que destinará a investigación y desarrollo (I+D) de sus modelos y productos de IA.

«Esperamos que el sector de la IA progrese a lo largo de los cuatro años tan rápido como lo ha hecho en los cuatro últimos. También trabajaremos para hacer nuestras propias contribuciones a lo largo de ese camino», aseguró el fundador y consejero delegado de la compañía, Yan Junjie.

MiniMax se une así a muchas otras tecnológicas chinas que han aprovechado el interés de los inversores por el auge de la IA en el gigante asiático para salir a bolsa y por el objetivo declarado de Pekín de apostar por la autosuficiencia tecnológica en los próximos años ante la guerra comercial con Estados Unidos.

La semana pasada, la compañía de diseño de chips de IA Biren Technology se disparó casi un 76 % en su debut en Hong Kong, y en diciembre otras firmas relacionadas con procesadores para esas tecnologías, Moore Threads y MetaX, registraron espectaculares aumentos a tres dígitos tras salir a bolsa en Shanghái.

MiniMax, fundada en 2021 por Yan -exdirectivo de otra importante firma china de IA, SenseTime-, opera el servicio de generación de vídeo Hailuo AI -rival del Sora de OpenAI- y modelos que también procesan texto, audio, imágenes o música, con más de 200 millones de usuarios y China, Singapur y EE. UU. como principales mercados.

En los tres primeros trimestres de 2025, la facturación de la compañía se disparó casi un 175 % hasta unos 53,4 millones de dólares, pero sus pérdidas se ensancharon un 68 % hasta unos 512 millones, una situación de falta de rentabilidad que refleja la que afrontan por el momento la mayoría de firmas del sector. EFE

