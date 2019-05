¿Sabes qué se siente? Tomado de una campaña que la Oficina Federal de Salud Pública realizó en 2015 para que la gente dejara de fumar. (Keystone)

Quienes visitan Suiza no tienen mucho de lo que quejarse, pero que se fume en lugares públicos hace que muchos turistas perciban su viaje de otro color. ¿Cuál es el grado de preocupación de la industria turística? ¿Las nuevas “zonas para fumadores” en las estaciones de tren mejorarán la situación?



“¡Estaba justo allí y no podía creerlo, de nuevo el humo del cigarrillo tan pronto como bajaba del tren!”. - Luigi



“¡No podía creer lo mucho que se fuma en todas partes! Hizo que todo fuera un poco menos bonito”. - Lori



“Por encima de cualquier otra cosa, no me gusta que se fume. Había escuchado que los suizos eran muy sanos; sin embargo, una buena parte fuma y lo hace en todas partes. Incluyendo justo a la salida de los edificios, por lo que tienes que atravesar una pared de humo al entrar y salir. Horrible”. - Susana



El consumo de tabaco en Suiza está por debajo de la media mundial, aunque en Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá y Australia se fuma menos, según una comparativa de paísesEnlace externo realizada por la OMS en 2015.



La ley es clara. Desde 2010 está prohibido fumar en el lugar de trabajo y en espacios públicos cerrados. Sin embargo, en la práctica la situación puede resultar algo confusa. Legalmente, el humo del cigarrillo de la mesa de al lado, en el jardín de un restaurante o en una terraza puede arruinarle la comida a cualquiera. En general, ocurre lo mismo con los balcones de hoteles y apartamentos, así como con los estadios deportivos al aire libre y los conciertos. Y luego están las estaciones de tren.

“Decepcionada por los fumadores en todas partes, especialmente en las estaciones de tren”. - Abril Hauser



“Fumar tabaco. Todas las naciones deberían prohibirlo directamente. Y hasta entonces, por lo menos prohibirlo en los andenes y paradas de trenes y tranvías”. - Mark



En 2005 se prohibió fumar en trenes y estaciones, aunque es legal fumar en andenes abarrotados de gente. Una situación inevitable para muchos turistas.

La ley Fumar en los trenes y estaciones está prohibido en Suiza desde el 12 de diciembre de 2005, aunque los pasajeros pueden seguir haciéndolo en los andenes. La ley federal contra los fumadores pasivosEnlace externo entró en vigor el 1 de mayo de 2010. Está prohibido fumar en el lugar de trabajo, así como en espacios públicos como restaurantes, bares, discotecas, centros comerciales, aeropuertos, escuelas y cines. Sin embargo, están permitidas las salas de fumadores ventiladas. Los establecimientos de menos de 80 metros cuadrados pueden solicitar a las autoridades cantonales que se consideren como salas de fumadores (aunque la mayoría de los cantones dicen que no). Fin del recuadro

Zonas de fumadores

Sin embargo, poco a poco nuevos aires están oxigenando el transporte público suizo. A partir de principios de junio, y de manera gradual, en los andenes suizos solo se podrá fumar en las zonas de fumadores que se probaron el año pasado.



Estas zonas para fumadores son un reto desde el punto de vista logístico (especialmente para las estaciones de tren más pequeñas), por lo que, en principio, pasará otro año hasta que todas las estaciones suizas estén libres de humo. La Unión del Transporte Público y los Ferrocarriles Federales explicarán el 4 de junio cuál será el funcionamiento de estas zonas.



Las autoridades no esperan gran resistencia. En noviembre, la Unión del Transporte Público declaró que tres cuartas partes de los encuestados querían un cambio en las leyes.



Si se compara con otros países europeos, la normativa sobre el tabaco en las estaciones de tren suizas es exageradamente liberal. Gran Bretaña, Francia, Italia, Austria, los Países Bajos, Bélgica y España prohíben fumar en las estaciones de tren, mientras que en Alemania y Noruega solo se permite fumar en las zonas dispuestas para ello.



La Unión del Transporte Público rechazó la prohibición total de fumar en las estaciones porque “no querían molestar a nadie”. El objetivo es la máxima satisfacción del cliente, señaló.



Opinión de los turistas

“Una de las cosas que más me molesta de Suiza: ¡el tabaco! Sobre todo en jóvenes y lugares públicos, algo que en estos tiempos y edad en Inglaterra resulta extraño. En un país supuestamente tan obsesionado con la salud, el “bienestar” y el medioambiente, es algo que no encaja con la imagen”. - David



Queda por ver si estas zonas de fumadores mejorarán la experiencia de los turistas. Pero a diferencia de la gente que fuma, la cifra de turistas es positiva.



“Al no ser conscientes del problema, no lo abordamos de manera activa, por lo que hasta ahora no hemos presionado al Gobierno ni a los cantones para que intenten endurecer la ley sobre el tabaco”, manifiesta Robert Zenhäusern, asistente científico de la Federación Suiza de Turismo.



“Personalmente, no creo que [fumar] influya en las decisiones de nuestros huéspedes de visitar o evitar Suiza. Si hay gente que dice: ‘Nunca más voy a ir a Suiza, fuman demasiado’, son muy pocos”.



Aunque Zenhäusern considera que las zonas de fumadores tranquilizarán a algunos turistas, no cree que vayan a tomarse más medidas en un futuro próximo. “En caso de que fumar se convierta en un problema real, hasta el punto de que impida que los visitantes vengan a Suiza, la Federación Suiza de Turismo se pondrá en marcha”, ha indicado.

‘Grosero y desconsiderado’

Para Jürg Hurter, presidente de la organización antitabaco Pro AereEnlace externo, todo lo que se fuma perjudica la imagen de Suiza.



“En las sociedades avanzadas, fumar ya no es deseable, sino obsoleto y, cuando un tercero se ve afectado, grosero y desconsiderado”, dice.



Hurter diferencia entre zonas de fumadores y lugares para fumar. “Rechazamos las zonas de fumadores en las estaciones. Pensamos que las salas de fumadores aisladas que solo son accesibles para adultos son tristes y deprimentes, pero no nos oponemos a ellas”.



¿Tiene algún consejo para quienes visitan Suiza y no quieren ser fumadores pasivos? “No, no es posible tener información fiable sobre qué establecimientos están totalmente libres de humo. Eso sí, no creemos que un hotel o restaurante deba estar totalmente libre de humo. No nos oponemos a una sala de fumadores mientras no tenga un efecto en los alrededores”, añade.



Estadísticas sobre el tabaco En 2017, el 27,1% de la población suiza mayor de 15 años fumaba (un 31% en el caso de los hombres y un 23,3% en el de las mujeres). La cifra era del 31,7% entre las personas de 15 a 24 años.

Cada año unas 9 500 personas (26 personas al día) mueren como consecuencia del tabaco en Suiza. Los problemas cardíacos (en un 39%), el cáncer de pulmón (28%), los problemas respiratorios (15%) y otros tipos de cáncer (14%) son las causas más comunes de muerte entre personas fumadoras. Estas muertes representan el 15% del total de muertes.

El tabaquismo pasivo (personas expuestas al humo del tabaco al menos durante una hora al día contra su voluntad) ha descendido del 35% en 2002 al 6% en 2017.

El tabaco le cuesta cada año a la economía suiza unos 5 600 millones de francos (5 600 millones de dólares): 1 700 millones de francos en gastos médicos y 3 900 millones de francos en concepto de pérdidas de ingresos.

Un paquete de 20 cigarrillos cuesta una media de 8 francos. El impuesto sobre el tabaco aporta algo más de 2 000 millones de francos al año. Se ingresa en el seguro de vejez, supervivientes e invalidez (AHV/AVS).

(Fuente: Oficina Federal de Salud PúblicaEnlace externo)

Fin del recuadro

"La ley antitabaco me está matando" En el Día Mundial sin Tabaco, y justo a un año de la prohibición suiza de fumar en sitios públicos, swissinfo.ch analiza el aire que se respira y ... Por Thomas Stephens



Traducción del inglés: Lupe Calvo, swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram