Otros cuatro jóvenes heridos en el incendio de Suiza serán trasladados a Italia

Roma, 2 ene (EFE).- Otros cuatro italianos heridos en el incendio de un bar de la localidad suiza de Crans Montana, algunos de 15 años de edad, serán trasladados previsiblemente este viernes al hospital de Niguarda de Milán (norte) especializado en grandes quemados.

El primero, de 15 años e ingresado en Berna, será trasladado esta mañana a Milán, según ha declarado ante los medios el consejero de Sanidad de la región italiana de Lombardía, Guido Bertolaso.

Otros tres de la misma edad ingresados actualmente en Lausana y Ginebra lo harán a lo largo de la tarde.

En la víspera otros tres jóvenes italianos, una chica de 29 años y dos chicos de 16, habían sido llevados en helicóptero al hospital milanés de Niguarda, instituto italiano de referencia para casos de quemaduras, y se encuentran intubados pero estabilizados.

«Antes de esta tarde deberíamos acoger a siete de nuestros jóvenes heridos en Niguarda», ha avanzado, precisando que todo dependerá de las condiciones meteorológicas en los Alpes que separan Suiza con esta región italiana y Milán.

El jefe de la Protección Civil italiana, Fabio Ciciliano, ha avanzado en la televisión pública RAI que los traslados a Italia serán cinco.

El incendio se desató la pasada Nochevieja en un bar de la localidad alpina de Crans Montana, donde numerosos jóvenes celebraban el Año Nuevo, y las autoridades helvéticas han confirmado al menos 40 muertos y unos 115 heridos, muchos de ellos de gravedad.

El Ministerio de Exteriores de Italia ha confirmado 19 italianos involucrados en la tragedia, de los que 6 siguen desaparecidos y 13 hospitalizados (3 en Milán y 10 en Suiza).

Así, seis pacientes italianos continuarán en hospitales suizos ya que la gravedad que revisten impide su traslado en helicóptero.

Por otro lado, en Italia algunos medios avanzan que la primera víctima mortal italiana confirmada es Emanuele Galeppini, golfista de 16 años, una noticia confirmada por la Federación Italiana de Golf a pesar de que el Ministerio de Exteriores y la familia piden esperar a las pruebas de ADN. EFE

