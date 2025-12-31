Países islámicos se solidarizan con Riad y apoyan unidad de Yemen y a Gobierno reconocido

El Cairo, 31 dic (EFE).- La Organización de la Cooperación Islámica (OCI), integrada por 57 países, manifestó este miércoles su solidaridad con Arabia Saudí contra «cualquiera que pueda amenazar su seguridad», así como su apoyo a la integridad territorial del Yemen y a su Gobierno respaldado por Riad e internacionalmente reconocido.

Un comunicado de la OCI hizo hincapié en la escalada entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) por el respaldo de este último al secesionista yemení Consejo de Transición Sureño (CTS) y el ataque aéreo realizado ayer, martes, por la alianza liderada por Riad contra un cargamento de material militar emiratí en el puerto yemení de Al Mukalla, destinado a los separatistas.

«La seguridad de Arabia Saudí, cuna del islam (…) así como la integridad de su territorio y soberanía, constituyen una línea roja que no puede ser vulnerada», dijo el secretario general de la OCI, Husein Taha, en el comunicado, en alusión a la acusación saudí al CTS de amenazar su propia seguridad.

Consideró asimismo que «cualquier amenaza (contra Arabia Saudí) representa una amenaza directa para la seguridad de la región y del mundo islámico en su conjunto», y «afirmó en este sentido la plena solidaridad de la OCI con el Reino (saudí) respecto a todas las medidas y acciones que adopte para proteger su seguridad nacional».

La OCI -compuesta por países como Turquía, Irán y Pakistán, así como por Estados árabes, asiáticos y africanos- «renovó el pleno apoyo de la Organización a la legitimidad yemení, representada por el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial y su gobierno, reconocido internacionalmente» y protegido por Riad, según el comunicado.

El portavoz de la denominada Coalición en Apoyo a la Legitimidad en el Yemen, capitaneada por Riad, acusó el martes a EAU de «alimentar el conflicto» en ese empobrecido país del sur de la Península Arábiga, así como de «amenazar la seguridad nacional» saudí, por su respaldo a los movimientos militares del CTS en las provincias yemeníes de Hadramut y Al Mahra, fronterizas con el reino saudí y Omán.

Taha elogió, por otro lado, la decisión de EAU de retirar sus fuerzas del Yemen, tras el ataque contra Al Mukalla y las siguientes presiones políticas saudíes, que calificó de «paso positivo», ya que «respalda los esfuerzos de desescalada, reducción de tensiones y preservación de la sangre del pueblo yemení».

El máximo responsable de la OCI también «destacó la importancia de continuar apoyando los esfuerzos para alcanzar una solución política integral y duradera a la crisis yemení».EFE

