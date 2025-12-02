Padre de senador asesinado Uribe Turbay confirma salida de carrera presidencial colombiana

(Añade la versión del precandidato Abelardo de la Espriella)

Bogotá, 2 dic (EFE).- El político colombiano Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, confirmó este martes su salida de la carrera presidencial de cara a los comicios de 2026, luego de que el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) informara de su exclusión de la contienda interna del Centro Democrático.

«Me veo obligado a renunciar a la militancia irrevocablemente. Esta sí es mi renuncia. Ayer solicité una rectificación al Centro Democrático que nunca ocurrió. Hoy les digo que ya no estoy interesado», afirmó Uribe Londoño en una rueda de prensa en Bogotá, en la que respondió a la controversia que estalló el lunes en esa fuerza política opositora, fundada y liderada por el expresidente Uribe.

La dirección del Centro Democrático dijo el lunes en un comunicado que la selección de su candidato presidencial continuará únicamente con las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, excluyendo a Uribe Londoño, de 73 años, que en las últimas encuestas aparecía como el aspirante del uribismo mejor posicionado.

El partido justificó su decisión luego de que el precandidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella llamara al exmandatario Uribe para informarle que Uribe Londoño le había expresado su intención de renunciar al Centro Democrático para apoyarlo.

Sin embargo, Uribe Londoño rechazó que hubiera existido un «acuerdo político» con De la Espriella y defendió su derecho a sostener diálogos con distintos sectores para promover un «frente común» contra el Gobierno del izquierdista Gustavo Petro.

«¿De qué se me acusa? Se me acusa de celebrar una reunión con otro candidato para dialogar y llegar a acuerdos, cosa que es cierta», dijo.

Por su parte, De la Espriella señaló hoy en un comunicado que, hace tres meses —antes de que Uribe Londoño fuera precandidato del Centro Democrático—, le propuso hacer campaña juntos y que integrara su fórmula vicepresidencial, una oferta que el padre del senador asesinado no acogió en ese momento pero que retomó la semana pasada durante una reunión en la ciudad caribeña de Barranquilla.

«Yo le manifesté que los tiempos y los momentos son otros, que ahora él es un precandidato de un partido amigo y que, sobre el tema de la vicepresidencia, no es momento de hablar», afirmó De la Espriella, quien reiteró su disposición «a la unidad» y su reconocimiento de Uribe Londoño «como el patriota que es».

Llamado a la unión

Uribe Londoño dijo hoy que, desde el asesinato de su hijo, quien falleció el pasado 11 de agosto luego de permanecer dos meses en estado grave tras recibir varios disparos en un atentado en Bogotá, ha buscado «servir a la causa de la unidad nacional» y «honrar su legado».

Aseguró que su campaña, que duró 98 días, se guiaba por «la transparencia, la honestidad y la convicción de que Colombia necesita con urgencia una gran unidad nacional».

Uribe Londoño, quien tomó el lugar de su hijo en el proceso del Centro Democrático para elegir candidato presidencial, acusó a la dirección del partido de anunciar su renuncia sin consultarlo: «No escucharon mis argumentos, no se me respetó el sagrado y legítimo derecho a la defensa», afirmó.

Añadió que su exclusión obedecía a que «estaba ganando esa competencia interna (del Centro Democrático) de manera amplia y contundente» y criticó que «se cambiaron las reglas de juego múltiples veces en apenas tres meses».

«Colombia debe unirse (…) Sin unión quedamos a merced de quienes quieren consolidar un proyecto de destrucción institucional», señaló el político, quien también expresó su «respeto y aprecio» al expresidente Uribe.

El episodio profundiza las tensiones dentro del uribismo para definir su candidatura a las elecciones presidenciales que celebrará Colombia el 31 de mayo de 2026.

De ser necesaria una segunda vuelta, se realizará el 21 de junio y el ganador de los comicios asumirá la jefatura de Estado el 7 de agosto del próximo año. EFE

