Pakistán afirma haber frustrado un ataque con drones de los talibanes afganos

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El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, declaró el sábado que los talibanes afganos habían «cruzado una línea roja» al lanzar un ataque con «drones rudimentarios» contra objetivos civiles, que fue frustrado por el ejército pakistaní.

«Pakistán no tolerará que sus civiles sean blanco de ataques. El territorio afgano no debe utilizarse para cometer actos terroristas contra sus vecinos», señaló en un comunicado publicado en X la oficina del presidente pakistaní.

«Pakistán defenderá a su pueblo», subrayó el mandatario, afirmando que los talibanes afganos habían «cruzado una línea roja».

Según informó el ejército pakistaní, los talibanes afganos lanzaron el viernes por la noche «algunos drones rudimentarios para hostigar al valiente pueblo de Pakistán», sin alcanzar los objetivos previstos.

Los restos de los drones derribados hirieron a dos niños en Quetta, en el suroeste del país, así como a un civil en Kohat (noroeste) y a otro en la ciudad nororiental de Rawalpindi, sede del cuartel general de las Fuerzas Armadas.

El incidente se produjo después de ataques pakistaníes contra el país vecino en la madrugada del viernes, en los que murieron cuatro civiles en Kabul y dos más en provincias fronterizas.

Desde hace meses, Islamabad acusa a Afganistán de dar cobijo al grupo de milicianos talibanes pakistaníes conocidos como TTP, responsable de numerosos atentados mortales en Pakistán, así como del grupo Estado Islámico en Khorasan (EI-K), lo que las autoridades afganas niegan.

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