Pakistán señala que el plan de Trump para Gaza no es el acordado por los países árabes

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Islamabad, 3 oct (EFE).- El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, afirmó este viernes que el plan de 20 puntos para Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no está en consonancia con el borrador presentado por un grupo de ocho países musulmanes.

«Esos 20 puntos que Trump hizo públicos no son nuestros. No son los mismos que los nuestros. Se han hecho algunos cambios en él, en el borrador que nosotros habíamos presentado», declaró el canciller paquistaní ante los legisladores.

Las declaraciones llegaron después de que el primer ministro, Shehbaz Sharif, expresara su apoyo al plan de Trump, lo que generó dudas en el Parlamento y en otros sectores del país.

Dar aseguró que Sharif respondió a Trump sin saber que el texto enviado había sido modificado en lo esencial.

A finales del pasado mes de septiembre, el presidente Trump presentó su plan de paz para Gaza y Oriente Medio a los líderes de Pakistán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Turquía, Catar, Egipto y Jordania, durante una reunión celebrada en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGA) en Nueva York.

La reunión tuvo lugar en el contexto de las operaciones militares en curso de Israel en Gaza, así como de los ataques israelíes contra otros estados de la región, incluido Catar.

El lunes, Trump dio a conocer el plan definitivo de 20 puntos para poner fin a la guerra en Gaza, facilitar un intercambio de rehenes y prisioneros, y definir el futuro del territorio palestino. El plan planteó un alto el fuego, una retirada gradual de Israel, el desarme de Hamás y la reconstrucción de Gaza con apoyo internacional.

Dar afirmó que la política de Pakistán respecto a Palestina sigue siendo la misma que la de Muhammad Ali Jinnah, y que no ha habido ni habrá cambios. Jinnah, fundador de la nación, rechazó categóricamente reconocer al Estado de Israel.

Los comentarios del ministro de Exteriores sobre que el plan de paz no coincide con el borrador presentado por los ocho Estados musulmanes han suscitado interrogantes sobre la posición de Islamabad respecto a la hoja de ruta. EFE

