Palmeiras remonta dos goles en contra y vence al São Paulo gracias a la dupla Flaco-Roque
São Paulo, 5 oct (EFE).- Palmeiras se impuso este domingo por 3-2 al São Paulo, después de remontar dos goles en contra en la vigésimo séptima jornada de la liga, gracias al impulso de la dupla atacante formada por el argentino ‘Flaco’ López y Vitor Roque.
Con este resultado, el club de São Paulo se pone con 55 puntos en la tabla, empatado con el Flamengo en el liderato, pendiente de lo que este último haga en su partido de esta tarde.
El encuentro empezó mal para el Palmeiras, que encajó los goles de Luciano y Tapia en el primer tiempo, pero el intervalo sirvió para corregir errores y el club volvió con más intensidad.
A los 24 minutos del reinicio, Vitor Roque aprovechó un pase cruzado en el área para mandar el balón al fondo de la red y, cuatro minutos después, le siguió un gol de Juan Manuel ‘Flaco’ López que empató el partido.
Finalmente, el paraguayo Ramón Sosa, que no era titular y entró en el segundo tiempo, marcó el tanto definitivo de cabeza.
El club dirigido por Abel Ferreira ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, apuntalado por la buena química entre sus dos delanteros estrella, quienes suman 17 goles en el torneo brasileño y 11 en la Copa Libertadores, donde están a un paso de la final. EFE
jmc/car