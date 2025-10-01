The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Panamá, México, Puerto Rico y Cuba pujan por el liderato

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Ciudad de Panamá, 30 sep (EFE).- Panamá y México en el grupo A, y Puerto Rico y Cuba en el grupo B, protagonizarán este miércoles juegos decisivos por el liderato de sus respectivas llaves y asegurar un lugar en las semifinales del Campeonato Panamericano sub-23.

La novena panameña llega a este compromiso respaldada por su afición en el estadio Mariano Rivera y con una impecable marca: no ha permitido carreras en sus dos presentaciones.

Los locales debutaron con una victoria por nocaut de 17-0 sobre Costa Rica y luego superaron a Honduras (3-0) en un encuentro más reñido en el que destacó el abridor Adriel González, que ponchó a 13 rivales.

México, también invicto, arriba al choque con un rendimiento sólido aunque con menos carreras anotadas que los anfitriones.

Su estreno fue convincente, con triunfo 5-0 sobre Guatemala gracias a un juego equilibrado en defensa y ofensiva.

No obstante, el martes debió esforzarse más de lo esperado para imponerse 5-2 a Costa Rica, aprovechando errores defensivos del rival en la última entrada.

En el grupo B, Cuba y Puerto Rico definirán fuerzas en el estadio Justino Salinas.

Ambos equipos marchan invictos en dos salidas y buscarán sellar su pase a semifinales.

La formación cubana debutó con victoria por 8-2 sobre Islas Vírgenes estadounidenses y luego blanqueó por 5-0 a Aruba.

Puerto Rico apabulló por 9-1 a Bahamas en su debut y este martes ratificó su contundencia al doblegar por 9-2 a Islas Vírgenes.

Su juego se caracteriza por la potencia ofensiva de toleteros como Edrick Feliz y Randall Díaz, complementada con lanzadores de gran velocidad.

En esta tercera jornada del Panamericano, la novena de Guatemala derrotó 2 carreras por 1 a Honduras, en choque del grupo A.

La segunda victoria chapina estuvo acompañada de una eficiente labor desde el montículo de Sebastián Barrios, quien caminó las siete entradas, permitió 3 imparables, una carrera y recetó 13 ponches.

A la ofensiva, por Guatemala, destacó Pablo Herrera de 3-2 y una carrera empujada. Por Honduras, que sumó su segunda derrota en el campeonato, el mejor al bate fue Jim Ávila con dos imparables en tres turnos y una carrera remolcada.

Honduras se medirá este miércoles con Costa Rica y Guatemala tendrá jornada libre.

En partido del grupo B, Bahamas derrotó por 7-3 a Aruba.

Orxavier Saint, segundo lanzador de Bahamas, se llevó el triunfo en el partido, tras laborar tres entradas sin permitir carreras. La derrota fue para Jorge Enrique Díaz.

Fue el primer triunfo de Bahamas en el torneo y la segunda caída de Aruba, que se medirá este miércoles con Islas Vírgenes de Estados Unidos. Bahamas tendrá asueto. EFE

rao/mt/hbr

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR