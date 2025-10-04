Panamá desea mucho éxito a Sanae Takaichi y resalta su histórico ascenso político en Japón

Ciudad de Panamá, 4 oct (EFE).- El Gobierno de Panamá deseó «mucho éxito» a Sanae Takaichi, quien este sábado se alzó con la victoria en las primarias del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el partido y probablemente el país, a falta de la confirmación parlamentaria.

La elección de la exministra nipona de Interior «como líder del Partido Liberal Democrático del Japón, y su próxima designación como primera ministra, constituye un momento histórico y motivo de orgullo para todas las mujeres japonesas», expresa este sábado un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

La misiva destaca que el ascenso de Sanae «simboliza la perseverancia, la preparación y la convicción de que el liderazgo femenino puede guiar a un país con visión, sensibilidad y fortaleza», y «demuestra que con esfuerzo, convicción y compromiso con el país, las barreras se pueden superar» incluso en un «entorno tradicionalmente dominado por los hombres», lo que constituye «una poderosa inspiración para las generaciones presentes y futuras».

«¡Le deseamos mucho éxito a la primera mujer en alcanzar tan alto honor!», indica el Gobierno panameño, y hace votos para que Sanae Takaichi «encuentre en esta nueva etapa la fuerza y ​​la sabiduría para liderar con justicia y serenidad, que su valentía siga inspirando a las mujeres de Japón y del mundo, y que su liderazgo abra un capítulo de renovación, esperanza y equilibrio en la historia de su nación y, por supuesto, de la continua cooperación con Panamá».

Sanae Takaichi, de 64 años, obtuvo 185 de los 342 votos en juego en una segunda vuelta, frente a los 156 obtenidos por su rival, el ministro de Agricultura, Shinjiro Koizumi, que a sus 44 años también buscaba hacer historia como el líder político más joven del Japón de posguerra.

Sanae y Koizumi llegaron a la segunda vuelta de los comicios internos después de que en la primera, también hoy, ninguno de los cinco candidatos lograra una mayoría de votos.

Estas primarias del partido gobernante, que han sido adelantadas tras la renuncia el mes pasado del primer ministro, Shigeru Ishiba, son especialmente relevantes porque con alta probabilidad su ganador se convertirá en el nuevo primer ministro de Japón.

El vencedor tendrá que asegurarse la cooperación de la oposición para ser confirmado como primer ministro en una votación posterior en el Parlamento, que se espera sea el día 14 de octubre, dado que el PLD y su socio de gobierno, Komeito, han perdido la mayoría en ambas cámaras.

Se prevé que no haya trabas para dicha confirmación, al no haber consenso entre la oposición para presentar otros nombres. EFE

