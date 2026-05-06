Panamá gana arbitraje a Banesco, que pedía indemnización amparado por Tratado con España

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Ciudad de Panamá, 6 may (EFE).- Panamá ganó un arbitraje iniciado por el banco Banesco ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que pedía una indeminización de 13,5 millones de dólares invocando una supuesta violación al Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Panamá, informó este miércoles el Gobierno panameño.

Banesco Holding Latinoamérica S.A. y Banesco (Panamá), S.A. inició el arbitraje en 2023, alegando que el Estado panameño había incumplido sus obligaciones bajo el acuerdo bilateral, particularmente en lo relativo al trato justo y equitativo y la no obstaculización de las inversiones extranjeras, «al ejecutar o amenazar con ejecutar fianzas emitidas por Banesco para garantizar contratos de obra pública incumplidos».

En un laudo del 5 de mayo de 2026, la Ciadi «concluye que la República de Panamá no infringió sus obligaciones bajo el Tratado, rechazando todos los reclamos de Banesco y ordenándole pagar a Panamá 900.000 dólares en concepto de honorarios legales y gastos del proceso», precisó un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El fallo indica, entre otros, «que las entidades panameñas no actuaron de manera arbitraria ni con la intención de perjudicar a Banesco» y que «la entidad bancaria tuvo acceso a los mecanismos legales internos, los cuales utilizó, para impugnar las decisiones con las que no estaba de acuerdo».

«El laudo también subraya que el estándar de Trato Justo y Equitativo invocado por Banesco no constituye una garantía frente a los riesgos inherentes a la actividad comercial», indicó la información oficial.

Entre los argumentos esgrimidos por Banesco ante el Ciadi estaba «que diversas entidades panameñas actuaron de forma arbitraria, discriminatoria y sin transparencia, además de vulnerar el debido proceso al ejecutar o amenazar con ejecutar fianzas emitidas por Banesco para garantizar contratos de obra pública incumplidos».

Por ello «reclamaba una indemnización de más de 13,5 millones de dólares, monto que se reservaba el derecho de aumentar en caso de nuevas ejecuciones de fianzas», explicó el MEF en su comunicado. EFE

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