Panamá registra una inflación del 0,1 % en diciembre de 2025

2 minutos

Ciudad de Panamá, 16 ene (EFE).- La inflación en Panamá registró una variación mensual del 0,1 % en diciembre, impulsada por la subida de los precios en sectores como alimentos y bebidas no alcohólicas, servicios públicos y comunicaciones, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Inec).

En su comentario sobre el índice de precios al consumidor (IPC), el Inec no precisa la tasa inflacionaria interanual ni tampoco la acumulada en lo que va de año.

La variación de 0,1 % en noviembre, con relación al mes anterior, es consecuencia del alza de los precios en los grupos de «alimentos y bebidas no alcohólicas en 0,8 %; vivienda, agua, electricidad y gas (0,2 %); información y comunicación; recreación, deporte y cultura; servicios de restaurantes y alojamientos; y cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos, todas en 0,1 %.

Por otra parte, los grupos que mostraron una caída en los precios fueron transporte (-0,3 %); bebidas alcohólicas y tabaco; y prendas de vestir y calzados, ambos en -0,2 %; muebles, equipo doméstico y mantenimiento rutinario del hogar; y salud, ambos en -0,1 %.

De acuerdo con las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Panamá cerrará este año con una inflación del -0,1 %.

El último dato de la tasa interanual de inflación corresponde a agosto pasado, cuando el indicador se situó en -0,4 % y el acumulado hasta ese mes en -0,4 %. A partir de septiembre el Inec implementó una «nueva base de referencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al año 2024=100» y dejó de dar los datos interanual y acumulado del 2025.

La tasa de inflación en Panamá cerró 2024 con un acumulado anual del 0,7 % y una interanual del -0,2 %, debido a la baja en los precios de las comunicaciones, prendas de vestir y calzado, y salud, según el ente estadístico estatal.

En 2023, la tasa inflacionaria cerró con un acumulado del 1,5 % y una interanual al 1,9 %, mientras que en 2022 fueron del 2,1 % y 2,9 %, respectivamente. EFE

