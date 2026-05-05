París cobra oxígeno en medio de la incertidumbre de Oriente Medio (+1,08 %)

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París, 5 may (EFE).- La relajación de los precios del petróleo permitió este martes a la Bolsa de París cobrar algo de oxígeno con una subida del 1,08 % de su selectivo CAC-40, que puso fin a una serie negra y recuperó la barrera de los 8.000 puntos.

El indicador de referencia abrió en pérdidas, pero comenzó posteriormente un ascenso, que no se detuvo en toda la jornada y se apuntaló con la apertura eufórica de Wall Street, para cerrar en su punto álgido del día, los 8.062,31 puntos.

Los inversores intercambiaron acciones por valor de algo menos de 4.000 millones de euros.

El fabricante de material electrónico Schneider Electric se hizo con la cabeza del selectivo con una subida del 4,76 %, por delante de la siderúrgica ArcelorMittal, que progresó un 4,18 %, y de la tecnológica STMicroelectronics, que mejoró un 3,82 %.

En el terreno de las pérdidas, la alimentaria Danone bajó un 1,13 %, el gestor bursátil Euronext un 1,04 % y la tecnológica Capgemini un 0,61 %. EFE

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