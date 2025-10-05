The Swiss voice in the world since 1935
Paraguay apoya el plan de paz de EE.UU. para avanzar hacia la estabilidad en Medio Oriente

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Asunción, 4 oct (EFE).- El gobierno de Paraguay expresó este sábado su apoyo al plan de paz de 20 puntos impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un esfuerzo para avanzar «hacia la estabilidad y la convivencia pacífica en Medio Oriente».

El Ministerio de Relaciones Exteriores fijó esa posición en un comunicado publicado la noche de este sábado en su cuenta en la red social X.

«El Gobierno de la República del Paraguay expresa su reconocimiento al Plan de Paz de 20 puntos impulsado por el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, que cuenta con el respaldo del Estado de Israel, como un esfuerzo que busca dar pasos reales hacia la estabilidad y la convivencia pacífica en Medio Oriente», afirmó el ministerio en su pronunciamiento.

Asimismo, según el comunicado, Paraguay valora «el papel constructivo de Qatar, Egipto y Jordania», cuya mediación contribuyó a generar condiciones «más favorables para el acercamiento entre las partes en el camino hacia la paz».

El ministerio reafirma, además, su convicción de que solo por medio «del diálogo, la buena fe y la cooperación internacional será posible alcanzar una solución justa y definitiva, en beneficio de todos los pueblos de la región y en consonancia con el derecho internacional».

El presidente Trump anunció este sábado que Israel acordó una «línea de retirada inicial» en Gaza, que ha compartido con Hamás, y llamó al grupo palestino a aceptar las condiciones para dar paso a un cese el fuego «inmediato» y la liberación de rehenes y prisioneros estipulada en su plan de paz para la Franja. EFE

ja/sbb

