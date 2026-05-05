Paraguay busca garantizar una cuota específica de su carne vacuna en el mercado de EE.UU.

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Asunción, 4 may (EFE).- El Gobierno de Paraguay informó este lunes que inició un proceso exploratorio con miras a garantizar una cuota específica de su carne vacuna en el mercado de Estados Unidos, un país con el que mantiene un fuerte nexo político y comercial.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores en Asunción indicó que su titular, Rubén Ramírez, se reunió esta jornada en Washington con el representante adjunto de Comercio de los Estados Unidos, Jeffrey Goettman, «con quien abordó el estado de las relaciones comerciales entre ambos países».

En ese encuentro, apuntó el texto, se exploró «la posibilidad de avanzar en una cuota específica de acceso al mercado de la carne vacuna paraguaya en los Estados Unidos».

La nota también señaló que el presidente paraguayo, Santiago Peña, inició este proceso exploratorio «a partir de dos reuniones» que mantuvo con Goettman, lo que finalmente «permitió abrir un diálogo para avanzar conjuntamente».

En 2025, las exportaciones totales de carne vacuna paraguaya alcanzaron los 2.095,5 millones de dólares, con Chile, Estados Unidos y Taiwán como principales destinos.

Los productos agropecuarios son el segundo rubro de exportación paraguayo solo por detrás de la soja, el producto estrella de la economía del país. EFE

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