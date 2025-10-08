Paraguay condena «actos de violencia» contra la caravana presidencial en Ecuador

Asunción, 8 oct (EFE).- El Gobierno de Paraguay condenó este miércoles lo que consideró «actos de violencia» perpetrados contra la caravana en la que se movilizaba la víspera el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, hechos que calificó de «incompatibles» con el sistema democrático.

En un comunicado oficial, la Cancillería de Paraguay expresó su condena al ataque a la caravana de Noboa, cuando este martes trató de atravesar uno de los bloqueos de carreteras que mantienen manifestantes contra su Gobierno.

«Hechos como estos son incompatibles con el ejercicio de los derechos ciudadanos y el sistema democrático», destacó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay en la red social X.

En medio de las protestas, supuestos manifestantes en la provincia del Cañar (sur) atacaron el martes con piedras la caravana en la que estaba Noboa, tras lo cual el Gobierno denunció un presunto intento de asesinato del jefe de Estado.

En videos que circulan en redes sociales se observa el momento en que personas lanzan algunas piedras contra la caravana presidencial, lo que causó destrozos en los vehículos.

El mandatario salió ileso y estuvo presente en un evento previsto en Cañar, informó el martes la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, quien anunció que presentó una denuncia en la Fiscalía por un presunto intento de asesinato a Noboa, al señalar que el vehículo presidencial recibió incluso un impacto de bala.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), convocante de las protestas, tildó de «infundadas» las acusaciones que la responsabilizan por el ataque a la caravana presidencial.

El ataque denunciado se registró durante el decimosexto día de las protestas convocadas por la Conaie, la organización social más grande del país, después de que Noboa eliminó el subsidio al diésel.

Hasta el momento hay un indígena fallecido, más de un centenar de heridos y otros cien tantos detenidos, entre ellos imputados por terrorismo que permanecen en prisión provisional.EFE

