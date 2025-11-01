Paraguay exporta alimentos por 352 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2025

1 minuto

Asunción, 1 nov (EFE).- Las exportaciones de alimentos de la agroindustria de Paraguay sumaron 352 millones de dólares de enero a septiembre de 2025, lo que representa un crecimiento del 14,3 % respecto al mismo período del 2024, informó el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Entre los productos destacados están la chía, con un valor de 133 millones de dólares; el sésamo, por 46 millones; lácteos, por 41 millones; frutas por 26 millones; la yerba mate, por 14 millones y las hortalizas, con una cifra de 3 millones, según un comunicado publicado este sábado por el ministerio.

Se trata de exportaciones correspondientes a la Plataforma de Alimentos atendida por la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), indicó la fuente.

«El resultado refleja el dinamismo y la creciente competitividad del sector alimentario paraguayo en los mercados internacionales, impulsado por la diversificación de rubros y el acompañamiento técnico brindado por Rediex a las empresas exportadoras», agregó el comunicado.

Así mismo, el mensaje destacó que la plataforma muestra el potencial del sector agroindustrial de Paraguay, su capacidad para generar «valor agregado, empleo e ingresos de divisas» y de ser «un proveedor confiable de alimentos de calidad en los mercados globales».

«Estos resultados responden al trabajo conjunto entre el sector público y privado, orientado a fortalecer la competitividad exportadora, promover la innovación y consolidar nuevos destinos comerciales», apuntó el MIC en el informe de prensa. EFE

ja/jrg