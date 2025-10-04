Paraguay inicia cuenta regresiva para acoger en 2026 los Juegos Mundiales de Patinaje

Asunción, 4 oct (EFE).- La Confederación Paraguaya de Patinaje (CPP) comenzó este sábado la cuenta regresiva para acoger en octubre de 2026 los Juegos Mundiales de Patinaje, con la participación de alrededor de unos 12.000 competidores en 13 deportes de más de 100 países, anunció la presidenta de esa organización, Lorena Veiluva.

La ceremonia contó con una exhibición de deportistas nacionales en las especialidades de patinaje artístico y de velocidad.

La quinta edición del evento transcurrirá entre el 2 y el 18 de octubre en las sedes del Comité Olímpico Paraguayo (COP) y la Secretaría Nacional de Deportes (SND).

El certamen también tendrá pruebas de skateboarding, roller freestyle, scootering, downhill, skate cross y slalom.

Veiluba dijo que en la cuarta versión disputada en Italia en 2024 participaron 12.000 hombres y mujeres, entre deportistas y entrenadores, por lo que es posible esperar un número parecido para la edición en Paraguay.

Una de las figuras del equipo nacional, el paraguayo Julio César Mirena, dijo que este año consiguió cuatro medallas de oro, plata y bronce en diferentes torneos internacionales en pruebas de patinaje de velocidad por lo que está confiado en tener un buen desempeño en casa en 2026.

Las ediciones previas de los Juegos Mundiales de Patinaje se disputaron en China (2017), España (2019), Argentina (2022) e Italia (2024). EFE

