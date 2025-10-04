The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Paraguay inicia cuenta regresiva para acoger en 2026 los Juegos Mundiales de Patinaje

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Asunción, 4 oct (EFE).- La Confederación Paraguaya de Patinaje (CPP) comenzó este sábado la cuenta regresiva para acoger en octubre de 2026 los Juegos Mundiales de Patinaje, con la participación de alrededor de unos 12.000 competidores en 13 deportes de más de 100 países, anunció la presidenta de esa organización, Lorena Veiluva.

La ceremonia contó con una exhibición de deportistas nacionales en las especialidades de patinaje artístico y de velocidad.

La quinta edición del evento transcurrirá entre el 2 y el 18 de octubre en las sedes del Comité Olímpico Paraguayo (COP) y la Secretaría Nacional de Deportes (SND).

El certamen también tendrá pruebas de skateboarding, roller freestyle, scootering, downhill, skate cross y slalom.

Veiluba dijo que en la cuarta versión disputada en Italia en 2024 participaron 12.000 hombres y mujeres, entre deportistas y entrenadores, por lo que es posible esperar un número parecido para la edición en Paraguay.

Una de las figuras del equipo nacional, el paraguayo Julio César Mirena, dijo que este año consiguió cuatro medallas de oro, plata y bronce en diferentes torneos internacionales en pruebas de patinaje de velocidad por lo que está confiado en tener un buen desempeño en casa en 2026.

Las ediciones previas de los Juegos Mundiales de Patinaje se disputaron en China (2017), España (2019), Argentina (2022) e Italia (2024). EFE

ja/hbr

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR