Partido Fatah del presidente palestino Abás lidera en elecciones municipales en Cisjordania

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Fatah, el partido nacionalista del presidente palestino Mahmud Abás, en el poder desde 2005, se perfila como la principal fuerza en los consejos municipales de varias ciudades clave de Cisjordania, según los resultados oficiales difundidos el domingo, con cerca del 95% de los votos escrutados.

Los palestinos de Cisjordania y de Deir al Balah, en Gaza, votaron el sábado para elegir a sus alcaldes y concejales municipales en los primeros comicios organizados desde que estalló la guerra en la Franja de Gaza.

La participación fue baja, en un contexto de desilusión de la población y de un abanico de opciones reducido.

En Cisjordania, donde se organizaron comicios en 183 municipios, la participación fue del 53,4%.

En Deir al Balah solo votó un 22,7% de los 70.000 electores inscritos.

La lista oficial de Fatah, llamada Firmeza y Generosidad, quedó en cabeza en Hebrón, la mayor ciudad de Cisjordania, y en Tulkarem y Salfit, según la Comisión Electoral Central, radicada en Ramala.

El primer ministro palestino, Mohamad Mustafa, declaró en una rueda de prensa que las elecciones fueron «una expresión de la voluntad nacional del pueblo palestino».

También aplaudió que Deir al Balah, en la Franja de Gaza, fuera incluido en las elecciones locales, y vio en ello «una primera etapa hacia un marco nacional más inclusivo».

«Hasta que alcancemos la unidad de toda Palestina», afirmó.

Pero en varias ciudades importantes, como Ramala y Nablus, no se celebraron comicios. En esos dos casos solo se había registrado una lista, afiliada a Fatah o dominada por esa formación.

En Yenín, en el norte de Cisjordania, Fatah recabó seis de las 15 bancas en liza, las mismas que consiguió la lista independiente «Yenín».

En imágenes compartidas en redes sociales, se veían grupos de jóvenes celebrando en el centro de la ciudad e interpretando los resultados como un revés para Fatah.

En Deir al Balah, la mayoría de las listas estaban alineadas con Fatah o eran independientes, pero ninguna se reivindicaba de Hamás, rival islamista de Fatah que controla casi la mitad de la Franja de Gaza.

Los Consejos de las ciudades y pueblos palestinos se encargan de servicios esenciales como el agua, el saneamiento y las infraestructuras locales, pero no tienen competencias legislativas.

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