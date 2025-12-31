Partido Nacional de Honduras se impone también en las elecciones de diputados y alcaldes

1 minuto

Tegucigalpa, 30 dic (EFE).- El Partido Nacional de Honduras, del presidente electo Nasry ‘Tito’ Asfura, que cuenta con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, también se impuso en las elecciones para diputados y alcaldes en los comicios generales del 30 de noviembre, según la declaración final hecha este martes por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a seis horas de que finalizara el plazo que tenía para darla a conocer.

Según la declaración, el Partido Nacional alcanzó 49 diputados de los 128 que integran el Parlamento, seguido por el Partido Liberal con 41, el oficialista Libertad y Refundación (Libre, izquierda) 35, el Innovación y Unidad Socialdemócrata dos y el Democracia Cristiana uno. EFE

gr/mt/nvm

(foto)(video)