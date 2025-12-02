The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Partidos centristas acuerdan agenda común en Países Bajos con vistas a negociar gobierno

Este contenido fue publicado en
4 minutos

La Haya, 2 dic (EFE).- Los liberales progresistas de D66 y los democristianos del CDA han pactado una agenda común “positiva y ambiciosa” para sacar a Países Bajos del bloqueo político, con propuestas que van desde la construcción masiva de viviendas hasta la reducción de emisiones de nitrógeno, reforma de la política migratoria y un aumento del gasto en defensa.

El documento, firmado por los líderes Rob Jetten (D66) y Henri Bontenbal (CDA), se presenta como una “mano tendida” y una invitación abierta a otros partidos para formar una coalición “que coopere y que opte por resultados”, en un momento en el que, reconocen, la política neerlandesa se ha estancado en la confrontación, ha aplazado las decisiones poco populares y ha perdido la capacidad tradicional de llegar a compromisos.

D66 y CDA apelan precisamente a esa tradición de colaboración en momentos críticos de la historia política del país y aseguran que, pese a sus diferencias ideológicas, ellos dos han logrado una agenda común “esperanzadora”. Además, subrayan que este acuerdo no es un programa cerrado, sino un punto de partida para atraer a otros partidos y avanzar hacia un gobierno estable.

La crisis de vivienda es la prioridad central del acuerdo: los dos partidos plantean construir 100.000 casas al año, acelerar permisos, simplificar normas urbanísticas y fijar cuotas obligatorias de vivienda asequible y alquiler social.

Para el campo y la crisis de nitrógeno proponen recortes “fuertes y seguros” de emisiones antes de 2035, nuevas reglas de concesión de licencias y apoyo financiero para agricultores que reduzcan, cambien de modelo, o se trasladen a otras zonas alejadas de las áreas de naturaleza sensible y protegida.

En energía y clima, el plan apuesta por resolver la saturación de la red eléctrica, invertir en hidrógeno verde, nuevas centrales nucleares y acelerar la energía eólica marina, además de mantener cerrado el yacimiento de gas de Groninga.

Más control de la migración

En cuanto a la migración y el asilo, uno de los temas más sensibles, la agenda intenta situarse entre la demanda de control y la defensa de una acogida digna, y señala que el sistema de asilo actual está “colapsando”, con procedimientos complejos, largas esperas y municipios en crisis permanente.

D66 y CDA quieren más control en la entrada de migrantes y refugiados y un procedimiento de asilo más rápido, al tiempo que facilitan el acceso temprano al trabajo y al aprendizaje del neerlandés para quienes tengan perspectivas de permiso de residencia en Países Bajos.

Quieren introducir un permiso de residencia temporal de tres años para los migrantes y un sistema con dos tipos de estatus de asilo, y mantendrán la ley de reparto de solicitantes de asilo entre municipios neerlandeses.

En defensa, ambos partidos se comprometen a elevar el gasto hasta el 3,5 % del PIB en 2035 y reforzar la cooperación europea, además de mantener el apoyo a Ucrania y promover el uso de activos rusos congelados para su reconstrucción.

No está claro todavía qué partidos se sumarán ahora a las negociaciones con D66 y CDA, puesto que requieren el apoyo de al menos otros dos grupos parlamentarios para alcanzar una mayoría absoluta, y se espera que los partidos más obvios -liberal de derechas VVD, el bloque de izquierdas GL-PvdA y la ultraderecha JA21- no estén de acuerdo con todos los puntos y quieran negociar algunos de ellos para dar su respaldo a un gobierno de coalición en el futuro.

La idea es que en los próximos días, los diferentes partidos vuelvan a reunirse con el mediador de gobierno para analizar opciones y ver si se identifican, en términos generales, con la agenda acordada. EFE

ir/ahg/ajs

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR