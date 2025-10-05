The Swiss voice in the world since 1935
Partidos paraguayos votan para elegir candidatos a alcalde en Ciudad del Este

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Asunción, 5 oct (EFE).- Cuatro partidos paraguayos celebran este domingo votaciones internas simultáneas en la localidad de Ciudad del Este, la segunda más importante del país, para elegir candidatos a intendentes (alcaldes) en las elecciones anticipadas del 9 de noviembre, tras la destitución en agosto pasado del político opositor Miguel Prieto.

A las 07.00 hora local (10.00 GMT) se habilitaron las mesas receptoras de voto en 19 recintos, informó en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Un total de 123.127 electores están habilitados para votar por los precandidatos de los partidos Patria Soñada, Partido Ecologista, Asociación Nacional Republicana (ANR o Partido Colorado) y el Movimiento Político Independiente Conciencia Democrática Esteña – CDE 25, detalló la fuente.

Las votaciones están previstas hasta las 17.00 horas (20.00 GMT) y corresponden a la convocatoria para elegir al próximo intendente en los comicios previstos para el 9 de noviembre para completar el período municipal 2021-2026, agregó el TSJE.

Por el gobernante Partido Colorado se presentan Roberto González, Rubén Azcona y León Guaraní, mientras que las tres otras fuerzas tienen precandidatos únicos.

Prieto fue destituido en agosto pasado por la Cámara de Diputados con el voto de la mayoría oficialista del Partido Colorado, tras la aprobación de un informe de la Contraloría que estableció supuestas irregularidades en su gestión.

El dirigente opositor decidió no buscar la reelección y apoya al único candidato del Movimiento Político Independiente Conciencia Democrática Esteña, Daniel Pereira Mujica, para disputar la alcaldía de Ciudad del Este, la segunda en importancia del país después de la capital, Asunción.

Patria Soñada postula a Celso Miranda y el Partido Ecologista a Jorge Romero.

Según la normativa, el TSJE brinda asistencia técnica y logística en las votaciones, pero los tribunales electorales de cada partido juzgarán los resultados. EFE

ja/mb

