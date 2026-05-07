Paz dice que «no se puede aceptar» la violencia en las protestas sindicales en Bolivia

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La Paz, 7 may (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo este jueves que «no se puede aceptar» la violencia en las protestas sindicales que se registran en el país en los últimos días, tras la ocupación de la sede de un ministerio que derivó en la detención de 12 trabajadores fabriles en la víspera.

En una declaración a los medios en La Paz, el gobernante lamentó el «acto violento» ocurrido el miércoles, cuando decenas de fabriles que participaron en una movilización de la Central Obrera Boliviana (COB) ocuparon la sede del Ministerio de Trabajo para pedir la renuncia de su titular, Edgar Morales.

Los manifestantes, que acusaron al ministro de no solucionar los reclamos salariales del sector, defendieron su acción como «una toma simbólica» del edificio por varias horas, aunque la Policía después retomó el control y arrestó a 13 trabajadores, de los que uno fue liberado y 12 permanecen aprehendidos.

«El Ministerio de Trabajo es de todos ustedes y un sector consideró que tiene la libertad para entrar y violentar un espacio público del Estado boliviano. Creo que eso no se puede aceptar y tenemos que cambiar esas conductas», manifestó el presidente.

Paz afirmó que su Gobierno apuesta por el diálogo ante la conflictividad y también sostuvo que «la violencia no se acepta», «no ayuda» y que «es una suerte de sicariato».

Ante los pedidos de que renuncie a la Presidencia que hicieron en las últimas horas algunos sectores sindicales y campesinos, el gobernante expresó que «estamos en democracia, todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera, pero lo importante es sacar al país adelante».

La COB lidera desde esta semana protestas callejeras para exigir un aumento salarial del 20 % y la atención de varias demandas, entre ellas un compromiso de no privatizar empresas estatales y la eliminación de una ley de tierras, algo que también pide un grupo de campesinos e indígenas de la Amazonía que están en La Paz desde el lunes.

En las movilizaciones, definidas en un mitin el pasado 1 de mayo, participan sindicatos de maestros, fabriles y mineros.

El máximo dirigente de la COB, el minero Mario Argollo, acordó en la víspera unificar sus protestas con un sindicato de campesinos de La Paz que desde el miércoles bloquea algunas carreteras en ese departamento para exigir la renuncia de Paz.

La COB y los sindicatos campesinos fueron aliados políticos de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Los sindicatos obreros volvieron a marchar este jueves en La Paz para exigir la liberación de sus afiliados detenidos.

En medio de los conflictos, el Gobierno convocó para el sábado a un «gran encuentro nacional» con autoridades regionales y municipales, líderes políticos, empresarios y representantes de organizaciones sociales para trazar una agenda de desarrollo. EFE

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