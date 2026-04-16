Paz dice que nacionalización de hidrocarburos en Bolivia no dio los resultados prometidos

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La Paz, 16 abr (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo este jueves que la nacionalización de los hidrocarburos, realizada durante el Gobierno de Evo Morales, no dio los resultados prometidos por las entonces autoridades y, por contra, se agotaron los recursos naturales y la economía del país está «quebrada».

En un acto en la ciudad sureña de Tarija, Paz recordó que «en el pasado» hubo gobernantes que dijeron que «Bolivia va a tener un mar de gas» natural, en alusión a un ministro de Hidrocarburos de Morales (2006-2019) que dijo en 2019 que el país tenía un «mar de gas» tras un hallazgo en el sur boliviano que luego resultó negativo.

Morales nacionalizó el sector de los hidrocarburos el 1 de mayo de 2006.

«Somos conscientes ahora de que eso fue un engaño, que la bendita nacionalización no correspondió a aquel compromiso de que íbamos a tener un mejor país para los bolivianos», afirmó el mandatario, que cumplirá seis meses de gobierno en mayo.

Según Paz, si el país estuviera mejor, él no hubiera sido electo presidente en los comicios generales de 2025 «y seguirían los mismos de siempre gobernando».

También cuestionó que en los 20 años de gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) se dijera que la nacionalización iba a proteger los recursos naturales del país, pero «resulta que hoy estamos en un país quebrado».

«Nos han dejado una economía quebrada que la estamos sacando adelante. Los resultados no fueron los que nos prometieron», señaló Paz y añadió que aunque las autoridades dijeron en su momento que iban a «cuidar» los recursos naturales, «se los gastaron todos, nos dejaron sin recursos naturales, nos dejaron un país arrasado».

Aseguró que con institucionalidad y «la voluntad del pueblo de Bolivia» se apunta a sacar adelante al país con una visión de la economía basada en las «capacidades productivas» de los bolivianos «y no en el Estado tranca».

El gas fue el sustento de la economía boliviana hasta hace unos años, pero su producción cayó de un volumen histórico de 61 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) en 2014 a 26 millones en enero pasado.

Como consecuencia, el país comenzó a percibir menos ingresos por la venta de hidrocarburos, y pasó de alcanzar un valor histórico de 6.113 millones de dólares en exportaciones en 2013, a 1.076,8 millones registrados en 2025.

Además, según un reciente informe de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), las reservas probadas de gas natural se sitúan en 3,7 trillones de pies cúbicos (TCF, en inglés), frente a los 10,7 TCF reportados en 2017.

Los principales mercados del gas boliviano fueron Brasil y Argentina, pero desde septiembre de 2024 cesó la exportación del hidrocarburo al mercado argentino.

El Gobierno de Luis Arce (2020-2025) responsabilizó en su momento a la Administración de Morales por esta crisis, al considerar que en ese periodo se descuidaron las inversiones para sostener la producción de gas natural. EFE

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