Peña dice que evalúa «manipulación de precios», pese a caída del dólar en Paraguay

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Asunción, 4 may (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, informó este lunes que entidades del Gobierno se encuentran evaluando si existe una «manipulación de precios» por parte del sector privado, en vista de que la baja del dólar frente al guaraní no se ha reflejado en menores costos de la canasta para los consumidores.

«Estamos trabajando tanto con la Secretaría de Defensa del Consumidor como con la Comisión (Nacional) de la Competencia para que evalúen a ver si realmente no hay una manipulación de precios, que lastimosamente le está perjudicando a los consumidores», dijo Peña a periodistas tras participar en un acto oficial.

El dólar ha caído en picada los últimos meses en Paraguay y cotizó el 30 de abril en 5.981 guaraníes, según datos del Banco Central (BCP), el nivel más bajo desde 2019, lo que contrasta con las cifras de abril de 2025, cuando la divisa estadounidense superó la barrera de los 8.000 guaraníes.

En ese contexto, Peña aseguró que cuando la cotización del dólar sube, los ajustes de los precios «son inmediatos», pero dijo que «lastimosamente» no se ha registrado una disminución de los costos al apreciarse la moneda local.

«Es el reclamo que le he hecho al sector privado, a los diferentes gremios, que nosotros estábamos esperando que haya una transmisión de precios más rápida», zanjó el mandatario.

La moneda local, el guaraní, se apreció un 21 % interanual al cierre de abril pasado, impulsado por un «dólar débil» a nivel global, pero también por «muy buena dinámica» de las exportaciones y un aumento de la inversión extranjera que permite un «ingreso muy importante» de divisas, refirió a EFE el integrante del directorio del BCP Miguel Mora.

Cuando cae el dólar, «el efecto traspaso del tipo de cambio a precios internos es muy bajo en Paraguay», explicó el experto, quien cifró en un 0,13 % el reciente impacto de este fenómeno en los costos.

No obstante, precisó que los precios no solo dependen del tipo de cambio, sino de costos logísticos, seguros, transporte, entre otros, al tiempo que destacó que la inflación se mantiene baja en Paraguay.

En abril, el costo de vida fue del 0,8 % mensual, del 2,2 % acumulado y del 2,3 % interanual, según el BCP, que proyecta una inflación meta para 2026 del 3,5 %. EFE

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