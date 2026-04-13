Perú abre un día tarde colegios para 52.000 electores que se quedaron sin votar el domingo

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Lima, 13 abr (EFE).- Muchos de las más de 52.000 peruanos que se quedaron el domingo sin votar en las elecciones generales de Perú, al no abrir sus colegios por el retraso en la llegada del material electoral, madrugaron este lunes para hacerlo, en una inédita jornada adicional.

En total son 13 los colegios que pudieron abrirse este lunes, debido a que las autoridades electorales tomaron la decisión sin precedentes de permitir que las votaciones se hagan un día después del resto.

Desde la madrugada de este lunes, cientos de personas empezaron a hacer nuevamente colas en los exteriores de esos 13 colegios de los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamác que se quedaron el domingo sin abrir las mesas de votación, a pesar de que las autoridades extendieron la jornada por una hora más.

A pesar de haber pasado horas bajo el intenso sol del domingo en los centros de votación, esperando poder votar, los electores afectados volvieron este lunes desde la madrugada para sufragar y retomar sus actividades laborales y domésticas.

«Estamos esperando para las votaciones y queremos que nos atiendan rápido porque tenemos que ir a trabajar», dijo a EFE la señora René desde los exteriores del colegio Señor de los Milagros en Lurín.

La mujer llegó a las 6.30 horas locales de este lunes para votar, después de haber sufrido el domingo por el «desorden, la bulla, el estrés y la falta de información».

Al igual que ella, espera en la cola el señor Fortunato que acompaña a su hijo discapacitado Gianmarco para que emita su voto, un deber obligatorio para los peruanos y que se exponen a una multa en el caso de inasistencia.

Otra mujer que madrugó para votar este lunes, Lidia Miranda, afirmó que «la mayoría trabajamos y esto nos perjudica, ayer hemos perdido tiempo porque, por la necesidad, tenemos que trabajar también el domingo».

Además de en Lima, la votación se extenderá de forma excepcional este lunes en mesas de votación abiertas en los consulados de Patterson y Orlando, en Estados Unidos, como confirmó la cancillería peruana.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados el domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

Según el escrutinio al 51,6 % de actas, la candidata de Fuerza Popular, la derechista Keiko Fujimori, obtuvo 16,9 % de votos válidos, seguida por el aspirante de Renovación Popular, el ultraderechista Rafael López Aliaga, con 14,7 %, por lo que ambos participarán en una segunda vuelta el próximo 7 de junio. EFE

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