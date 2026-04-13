Perú abre un día tarde colegios para 52.000 electores que se quedaron sin votar el domingo

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Lima, 13 abr (EFE).- Los más de 52.000 peruanos que se quedaron el domingo sin votar en las elecciones generales al no abrir sus colegios por el retraso en la llegada del material electoral madrugaron este lunes para sufragar, en una inédita jornada adicional.

Son en total 13 colegios que pudieron abrirse un día después de lo previsto, después de que las autoridades electorales tomasen la decisión sin precedentes de permitir que las votaciones se hagan un día después del resto para estos locales.

Desde la madrugada de este lunes, cientos de personas empezaron a hacer nuevamente colas en los exteriores de los 13 colegios de los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamác que se quedaron el domingo sin abrir las mesas de votación, a pesar de que las autoridades extendieron la jornada por una hora adicional.

A pesar de haber pasado horas bajo el intenso sol del domingo en los centros de votación, esperando poder votar, los electores afectados volvieron este lunes desde la madrugada para sufragar y retomar sus actividades laborales y domésticas.

«Estamos esperando para las votaciones y queremos que nos atiendan rápido porque tenemos que ir a trabajar», dijo a EFE la señora René desde los exteriores del colegio Señor de los Milagros en Lurín.

La mujer llegó a las 6:30 horas de este lunes (11:30 GMT) para votar, después de haber sufrido el domingo por el «desorden, la bulla, el estrés y la falta de información».

Al igual que ella, espera en la cola el señor Fortunato que acompaña a su hijo discapacitado Gianmarco para que emita su voto, un deber obligatorio para los peruanos y que se exponen a una multa en el caso de inasistencia.

«Ayer (domingo) no llegaron las cédulas, hoy día sí llegaron, pero no hay miembros de mesa, no todos», explicó Fortunato a EFE al tiempo de quejarse de los problemas en la organización de estos comicios.

Otra mujer que madrugó para votar este lunes, Lidia Miranda, afirmó que «la mayoría trabajamos y esto nos perjudica, ayer hemos perdido tiempo porque, por la necesidad, tenemos que trabajar también el domingo».

Así como en Lima, la votación se extenderá en forma excepcional este lunes en mesas de votación abiertas en los consulados de Patterson y Orlando, en Estados Unidos, como confirmó la cancillería peruana.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados el domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

Según el escrutinio al 51,6 % de actas, la candidata de Fuerza Popular, la derechista Keiko Fujimori, obtuvo 16,9 % de votos válidos, seguida por el postulante de Renovación Popular, el ultraderechista Rafael López Aliaga, con 14,7 %, lo que pone a ambos en una segunda vuelta presidencial el próximo 7 de junio. EFE

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