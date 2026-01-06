Perú alcanza en 2025 récord histórico, al exportar 540 productos agrícolas a 115 mercados

3 minutos

Lima, 6 ene (EFE).- Perú alcanzó un «récord histórico» en 2025, al exportar 540 productos agrícolas a 115 mercados internacionales, con envíos que superaron las 3 millones de toneladas y consolidaron al país como «líder mundial en agroexportaciones», informó este martes el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

El Ministerio indicó que Perú se ha posicionado como el primer exportador mundial de uva y arándano, el segundo de palta (aguacate) y uno de los principales proveedores de cítricos y mango a nivel global.

«Este récord histórico es fruto del esfuerzo permanente por proteger la sanidad agraria del país», destacó en un comunicado el ministro del sector, Vladimir Cuno.

Agregó que mediante el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), Perú garantiza «el cumplimiento de los estándares fitosanitarios internacionales, lo que fortalece la confianza de los mercados y abre nuevas oportunidades» para sus productores.

Según los registros del (Senasa), la canasta exportadora peruana fue encabezada por la palta, con 767.230 toneladas vendidas, equivalentes al 23 % del total; seguida por la uva, con 555.524 toneladas (17 %); el arándano, con 343.537 toneladas (10 %); la mandarina, con 249.070 toneladas (8 %); y el mango, con 206.815 toneladas (6 %).

Los productos agrícolas peruanos llegaron principalmente a Estados Unidos, que concentró el 28 % de los envíos, seguido por los Países Bajos, con un 19 %.

Otros mercados destacados para Perú fueron España, China, Chile y México, que en conjunto representaron el 24 % del total exportado.

La información oficial resaltó que, además de los productos tradicionales, destacó la venta al exterior de 418 toneladas de granadilla, principalmente a Países Bajos, España, Alemania y Francia.

Además, el aguaymanto, también conocido como uvilla o uchuva, alcanzó 199 toneladas exportadas hacia ocho mercados internacionales, entre los que figuraron Alemania, Países Bajos, Canadá, Rusia, Dubai, Uruguay, España y Hong Kong.

Cuno comentó, al respecto, que «el crecimiento de las agroexportaciones y la conquista de nuevos mercados son el resultado del trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado» y que en 2025 concretó 23 accesos fitosanitarios para productos agrícolas peruanos.

Aunque aún no se han ofrecido las cifras alcanzadas por este récord exportador, fuentes oficiales revelaron el pasado 31 de diciembre que los informes técnicos del Midagri indicaban que Perú podría haber superado durante 2025 las exportaciones agrícolas de Chile, con envíos por unos 10.194 millones de dólares. EFE

