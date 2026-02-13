Perú debatirá el martes destitución de presidente interino Jerí

El Congreso de Perú debatirá el martes una moción de censura y destitución del presidente interino José Jerí, sobre quien pesan dos investigaciones de la fiscalía por «tráfico de influencias».

Jerí, de 39 años, asumió el poder el 10 octubre luego de que la presidenta Dina Boluarte fuera destituida por el Congreso en un juicio político exprés, en medio de masivas protestas por una ola de extorsiones y asesinatos a sueldo jamás vista en el país.

Jerí enfrenta hasta siete pedidos de censura impulsados por la minoritaria oposición izquierdista y un bloque de partidos de derecha que buscan removerlo por «inconducta funcional y falta de idoneidad» para ejercer el cargo.

«He dispuesto que se convoque a un pleno extraordinario para discutir la censura del presidente José Jerí el martes 17», dijo el presidente transitorio del Congreso, Fernando Rospigliosi.

Para convocar al debate los congresistas consiguieron este viernes las 78 firmas necesarias para convocar a una sesión extraordinaria, dado que se encuentran en receso hasta el 1 de marzo.

Jerí concluye su mandato el 28 de julio, cuando debe entregar la posta a quien resulte electo en las elecciones generales del 12 de abril.

El Congreso requiere de una mayoría simple -o 66 votos si asisten el total de 130 legisladores- para censurar a Jerí, quien fue designado en octubre como mandatario interino dado que ocupaba la presidencia del Congreso, como señala la Constitución peruana.

Si llega a ser destituido, se elige «inmediatamente un nuevo presidente del Congreso que, automáticamente, se convierte en presidente de la República», explicó Rospigliosi.

En el principal pedido de censura impulsado por la bancada del partido conservador Renovación Popular, los parlamentarios exigen que «Jerí acuda al Congreso y brinde las explicaciones necesarias frente a los serios cuestionamientos sobre su conducta en el ejercicio del cargo».

El mandatario goza de inmunidad durante su mandato y solo puede enfrentar un eventual proceso penal después de julio, cuando deje el poder.

– Dos investigaciones fiscales –

Las voces críticas contra Jerí surgieron luego que la fiscalía le abrió en enero una investigación preliminar por el presunto delito de «tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses» tras conocerse una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno.

Entonces Jerí dijo que «no renunciaría» y aseguró que no cometió ninguna ilegalidad en su encuentro con el empresario, revelado por una investigación periodística.

El líder de Renovación Popular Rafael López Aliaga, quien lidera las encuestas para las elecciones de abril, había reclamado la renuncia de Jerí.

«No debe haber espacio para dudas ni negociados. Las evidencias de corrupción, ineptitud y banalidades de Jerí son contundentes», señaló el congresista izquierdista Jaime Quito en la red social X sobre el debate.

Este viernes, la fiscalía lanzó una segunda investigación contra Jerí por el delito de «tráfico de influencias» debido a su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en su gobierno.

El presidente, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre esta investigación, será interrogado por el fiscal general Tomás Gálvez «el 2 de marzo a las 14H30», según el documento del caso al cual accedió la AFP.

La indagatoria tiene como objetivo determinar «si el mandatario ejerció influencias indebidas en estas designaciones», que se realizaron entre octubre y enero.

El caso se conoció a través de una investigación del programa de televisión Cuarto Poder, según la cual cinco jóvenes fueron contratadas en el despacho presidencial y en el ministerio del Ambiente tras visitar a Jerí entre octubre y noviembre.

La presidencia peruana calificó hace una semana como un «uso malintencionado y tendencioso» la información divulgada. Denunció además que el reporte periodístico atenta contra «la dignidad y el buen nombre» de las trabajadoras involucradas.

Perú elegirá presidente y un nuevo Congreso el 12 de abril, en un proceso en el que Jerí no podrá postular. Un balotaje presidencial está previsto en junio.

