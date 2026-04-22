Perú ejecuta primer pago de compra de aviones F-16 a EE.UU., según presidente del Congreso

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Lima, 22 abr (EFE).- El presidente del Congreso de Perú, el fujimorista Fernando Rospigliosi, anunció que el Ministerio de Economía realizará este miércoles el primer pago acordado de la compra de aviones de combate F-16 a EE.UU., por valor de 2.000 millones de dólares, pese a que el presidente interino, José María Balcázar, confirmó su postura de aplazar la adquisición para que la haga el próximo Gobierno.

A través de un breve mensaje en la red social X, Rospigliosi indicó que el Ejecutivo «está efectuando hoy el pago comprometido en los dos contratos que se firmaron el lunes 20, para la adquisición de aviones para la Fuerza Aérea del Perú».

El Ejecutivo no ha informado sobre este hecho y, una hora antes del anuncio del presidente del Congreso, Balcázar dio un mensaje a la nación en el que reiteró su decisión de recomendar que el próximo Gobierno, que asumirá en julio próximo, sea el que decida la compra de los aviones, por un valor total de 3.500 millones de dólares.

Este miércoles, los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa dimitieron de sus cargos ante la discrepancias con Balcázar, por su postura de aplazar la compra de las aeronaves.

Sin embargo, tanto Rospigliosi como el canciller dimitido, Hugo de Zela, aseguraron que los contratos para la compra de estas aeronaves ya habían sido firmados el pasado lunes.

Rospigliosi advirtió que la decisión del Gobierno de frenar la compra de aviones iba a costar mucho al país andino y podría acarrear graves consecuencias legales, económicas y geopolíticas.

Sostuvo que según los plazos establecidos, este miércoles se debía desembolsar un primer pago de 2.000 millones de dólares a Estados Unidos e indicó que no cumplir con los pagos establecidos, el país podría enfrentar penalizaciones contractuales, perder la opción de compra y ver postergado por años el proceso de modernización de la Fuerza Aérea.

Además, señaló que el Congreso ya había aprobado los créditos necesarios para financiar la adquisición, por lo que el incumplimiento podría configurar una irregularidad.

El presidente del Congreso afiró que Balcázar ha tomado la postura de no apoyar la compra porque se ha visto «sometido a presiones de grupos comunistas e izquierdistas».

La decisión de Balcázar, anunciada el pasado viernes en una entrevista radiofónica, motivó un mensaje hostil del embajador de EE.UU., quien anunció represalias contra Perú si no cumple el principio de acuerdo supuestamente firmado en secreto con la administración del anterior presidente interino, José Jerí (2025-2026).

El proceso para adquirir 24 aviones de combate, en el que competían el F-16 Block 70 estadounidense, el Saab Gripen sueco, y el Rafale francés, fue declarado secreto bajo la administración de Jerí, y en ese momento se firmó supuestamente el principio de acuerdo con EE.UU., pese a que según medios locales su oferta inicial solo contemplaba 12 aeronaves. EFE

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