Perú es el primer país en Latinoamérica en recibir vacunas contra la influenza en 2026

2 minutos

Lima, 13 feb (EFE).- Perú se convirtió este viernes en el primer país de Latinoamérica en recibir vacunas contra la gripe en 2026, tras las gestiones realizadas por el Ministerio de Salud ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

«Gracias a las gestiones realizadas, hemos logrado que la OPS nos otorgue el privilegio de ser el primer país de las Américas en obtener estas vacunas», señaló en la información difundida el ministro de Salud, Luis Quiroz.

El Ejecutivo peruano destacó, a través de un comunicado que, con un mes de anticipación, el país aseguró 8,2 millones de dosis, de ellas 6 millones destinadas a personas de 3 años a más y 2,2 millones de vacunas pediátricas para niños de 6 meses a 2 años y 11 meses, «garantizando así una protección oportuna para la población, especialmente los grupos más vulnerables».

El primer lote, compuesto por 537.600 dosis, llegó este viernes a Lima, mientras que las demás entregas se realizarán de manera progresiva hasta el 23 de marzo.

El Ministerio de Salud destacó que las vacunas fueron recibidas cumpliendo estrictamente con la cadena de frío y los estándares técnicos que garantizan su calidad y seguridad.

En una actividad desarrollada en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) Quiroz añadió ante medios locales que, debido al flujo migratorio procedente de Europa y Estados Unidos hacia Latinoamérica, se han reportado algunos casos de la influenza a pesar de que aún no se inicia la temporada de invierno.

«Como se sabe, la temporada alta de las infecciones respiratorias se registra en los meses de mayo y junio. No obstante, de manera preventiva hemos realizado las coordinaciones necesarias», declaró el ministro.

La gestión de entrega de las vacunas estuvo a cargo del Ministerio de Salud, a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), en coordinación con la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (Dgiesp) y la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).

Tras la verificación correspondiente, Cenares iniciará la distribución inmediata a los establecimientos de salud a nivel nacional, asegurando el abastecimiento oportuno en todas las regiones. EFE

