Perú establece un máximo de 7 líneas telefónicas por persona para combatir inseguridad

2 minutos

Lima, 13 feb (EFE).- El Gobierno de Perú estableció que cada persona podrá tener un máximo de 7 líneas móviles en el país, como parte de las medidas que buscan frenar el uso indebido de ese servicio, la comisión de delitos y reducir el anonimato en la telefonía, informaron este viernes fuentes oficiales.

La medida fue oficializada mediante un decreto publicado este viernes en el diario oficial El Peruano, que estableció la disponibilidad máxima de líneas móviles por persona natural, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana al igual que lo remarcó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) en otro comunicado.

En ese sentido, la norma modificó el decreto que creó el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), para incorporar «un límite razonable» a la contratación de servicios públicos móviles por personas naturales, sean nacionales o extranjeras residentes en el país.

El Osiptel remarcó que en Perú el 87 % de las extorsiones se realiza a través de comunicaciones anónimas usando la vía telefónica y que se ha identificado a 143 ciudadanos que tienen más de 50 líneas activas.

«Por ello, la regulación aprobada apunta a limitar la concentración desproporcionada de servicios móviles en una sola persona», sostuvo.

Agregó que la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel) 2024, confirmó que los usuarios peruanos suelen utilizar entre 1 y 6 líneas móviles, por lo que la limitación a 7 líneas no afectaría el crecimiento y la cifra de negocios de los operadores, ya que el 66,6 % de los usuarios tiene entre una y dos líneas.

Sostuvo, además, que con esta medida Perú se alinea con experiencias adoptadas en otros países como México, que ha establecido un máximo de 10 líneas por persona, o Brasil, que tiene topes de entre 5 y 10 líneas por usuario.

La norma, que entrará en vigencia este sábado, se complementará con el fortalecimiento de mecanismos de verificación y herramientas en línea, y también establece que quienes tengan más de 7 líneas podrán conservarlas, pero quedarán impedidos de contratar nuevas o podrán dar de baja al exceso de manera voluntaria. EFE

