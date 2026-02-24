Perú pide a viajeros que tomen precauciones ante lluvias e inundaciones en el país

2 minutos

Lima, 23 feb (EFE).- El Gobierno de Perú emitió este lunes una serie de recomendaciones de prevención para los viajeros nacionales y extranjeros ante las lluvias, inundaciones y deslizamientos que se presentan en los últimos días en el país, principalmente en la zona sur.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) recomendó a los viajeros en un comunicado que verifiquen el estado de las autopistas, especialmente de la carretera Panamericana Norte y Sur, «antes de iniciar cualquier desplazamiento».

Además, que confirmen directamente con hoteles, aerolíneas y operadores turísticos la operatividad de los servicios contratados y se mantengan informados mediante los reportes oficiales del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el servicio de información y asistencia al turista IPerú.

También pidió «evitar el ingreso a playas, riberas de ríos o zonas de quebradas activadas mientras se mantengan alertas vigentes».

El Mincetur aseguró que coordina constantemente con las autoridades competentes y brinda información a la ciudadanía para «contribuir a la seguridad de los visitantes y a la continuidad responsable de la actividad turística en el país».

Agregó que los ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Transportes y Comunicaciones, Defensa y del Interior, así como el Indeci trabajan para liberar las vías afectadas, restablecer el tránsito y atender oportunamente a la población impactada por los eventos naturales.

Las intensas lluvias que han caído en Perú en los últimos días han causado inundaciones, deslizamientos y numerosos daños personales y en la infraestructura en diferentes regiones.

En la sureña ciudad de Arequipa se ha reportado hasta el momento a dos personas fallecidas y dos desaparecidas, así como miles de damnificados y afectados, además de grandes daños materiales, según informó este lunes el Indeci.

El organismo señaló que también hubo 7 personas atrapadas, 4.782 afectadas y 142 damnificadas, así como 469 viviendas, 8 puentes, 2 establecimientos de salud y 45,65 kilómetros de vías afectadas.

El Indeci aseguró que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), coordina con las autoridades regionales y locales, supervisa la situación y exhorta a mantener activos los centros de operaciones de emergencia locales. EFE

