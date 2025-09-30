Periodista es hospitalizado tras empujón de agentes de ICE en una detención en Nueva York

3 minutos

Nueva York, 30 sep (EFE).- Un periodista fue hospitalizado este martes tras recibir un empujón de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y caer al suelo mientras cubría una detención en un edificio federal de Nueva York, señalado recientemente por un incidente similar ocurrido la semana pasada.

Tanto el contralor de la ciudad, Brad Lander, como la gobernadora del estado, Kathy Hochul, se hicieron eco en X deplorando la actuación de los agentes del ICE en el edificio 26 de Federal Plaza, que aloja un tribunal de inmigración, oficinas de la agencia y un denunciado espacio de detención.

«Otro ataque violento de un oficial del ICE a un civil en 26 Federal Plaza, esta vez a un periodista que tuvo que ser sacado en camilla. Otro ataque a la Primera Enmienda, nuestros vecinos y nuestra democracia», dijo Lander, que ha sido detenido varias veces en protestas en ese edificio.

«Agentes del ICE enmascarados empujaron e hirieron a periodistas hoy en Federal Plaza. Un reportero fue sacado en camilla. Este abuso contra inmigrantes que cumplen la ley y los reporteros contando sus historias debe acabar. ¿Qué demonios estamos haciendo aquí?», agregó Hochul.

Según un video del incidente publicado en Instagram por la periodista Stephanie Keith, dos mujeres entran en un ascensor del edificio escoltadas por agentes del ICE enmascarados, y se produce un tumulto cuando esos agentes agarran y lanzan fuera a un hombre que lleva una cámara.

En ese tumulto, se ve cómo otro agente empuja a una fotógrafa, que cae hacia atrás y al parecer arrastra a otro fotógrafo, y después este último parece haber sufrido alguna lesión que le impide moverse y trabajadores de emergencias se lo llevan en una camilla y con un collarín al cuello.

De acuerdo con el mensaje de Keith sobre el video, «los agentes federales, mientras detenían a gente en el ascensor, lanzan al suelo a dos fotógrafos hiriendo a L. Vural Elinor, camarógrafo y videógrafo jefe de Andalou Agency, que fue sacado en una camilla».

Otros cargos y políticos demócratas de Nueva York criticaron el suceso, entre ellos el candidato a alcalde Zohran Mamdani, que recordó que hace poco «ICE empujó a una mujer que preguntaba por la detención de su marido» y «hoy atacaron a periodistas». También denunció una «violencia rutinaria».

El incidente se produce después de que la semana pasada generara revuelo un video que muestra a agentes del ICE derribando a una inmigrante que suplica que no detengan a su esposo, una conducta a la que hacía referencia Mamdani y que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó de «inaceptable».

El agente implicado en ese incidente fue despedido, según informó la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin. Sin embargo, este lunes trascendió que fue reincorporado a su puesto tras una «revisión» de los hechos. EFE

nqs/asg/eav