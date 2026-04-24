Petro abordará en Caracas con Delcy Rodríguez «los principales desafíos en la frontera»

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Bogotá, 24 abr (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, abordará con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, «los principales desafíos en la frontera común», durante la reunión que sostendrán este viernes en Caracas, informó su despacho.

El mandatario «sostendrá en Caracas un encuentro con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores, en el marco del Encuentro Presidencial Colombia–Venezuela, con el objetivo de avanzar en la seguridad fronteriza», señaló el Gobierno.

El propósito del encuentro, que inicialmente estaba previsto para el pasado 13 de marzo en la frontera pero se canceló a última hora por motivos de seguridad invocados por Venezuela, es «fortalecer la cooperación bilateral, el control territorial y la coordinación en materia de seguridad».

Este será el primer encuentro de Petro con Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, en una operación militar estadounidense en la capital venezolana.

«Durante la jornada, ambos mandatarios abordarán los principales desafíos en la frontera común a partir de trabajos técnicos y mecanismos binacionales previos», agregó la información.

Petro tendrá reuniones privadas este viernes en Bogotá y luego viajará a Caracas para el encuentro con Rodríguez, que comenzará al mediodía «con una reunión privada para definir acciones conjuntas frente a fenómenos que afectan la estabilidad» fronteriza y seguirá con una reunión ampliada entre las dos delegaciones «para consolidar compromisos institucionales».

«Además, se firmará el acta final de la III Comisión de Vecindad e Integración con la participación de los cancilleres de ambos países» y, una vez terminado el encuentro, darán declaraciones a la prensa.

La visita a la capital venezolana fue anunciada por Petro el pasado viernes en ‘Los Desayunos’ de RTVE y EFE, en Barcelona, donde recordó que el encuentro con Rodríguez, previsto inicialmente para el 13 de marzo en la frontera, no se dio. «Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña. Y entonces voy a Caracas», afirmó.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros, que se extiende desde el mar Caribe hasta la Amazonía y donde proliferan los grupos armados ilegales, desde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), hasta bandas de narcotraficantes y de contrabandistas. EFE

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