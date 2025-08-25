Petro acusa al expresidente Duque de respaldar a Israel «en medio de un genocidio»

Bogotá, 25 ago (EFE).- El expresidente colombiano Iván Duque desató este lunes una polémica al anunciar en redes sociales una reunión en Israel con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, lo que motivó la crítica del presidente Gustavo Petro, quien lo acusó de apoyar al país «en medio de un genocidio» en la Franja de Gaza.

Duque (2018-2022) publicó en sus redes sociales varias fotografías de su encuentro con Netanyahu y resaltó la «agenda de inversión y comercio» que ambos países impulsaron durante su gobierno, además de la firma de un memorando de entendimiento entre la Fundación I+D (Fimasd) de Colombia y el Centro Shalva de Jerusalén para trabajar por la inclusión de personas con discapacidad.

«Siempre es un honor visitar el Estado de Israel y dialogar con un cercano amigo y aliado del pueblo colombiano», escribió Duque en su cuenta de X.

La respuesta de Petro fue inmediata: «Les importa nada que haya un genocidio, que mueran por hambre personas, que bombardeen niños, lo han hecho también en Colombia. Perdieron el corazón», publicó el mandatario en la misma red social.

Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024, en rechazo a la ofensiva militar en Gaza, que según cifras de Naciones Unidas ha dejado más de 60.000 muertos, en su mayoría civiles.

Petro ha sido uno de los principales críticos latinoamericanos de esa guerra, a la que califica abiertamente de genocidio, y ha respaldado las demandas contra Netanyahu por crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional (CPI).

En contraste, Duque fortaleció la alianza con Israel durante su gobierno y en 2020 abrió en Jerusalén la primera oficina diplomática de Colombia en ese país. EFE

