Petro afirma que está dispuesto a retirar los aranceles a los productos ecuatorianos

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Bogotá, 8 may (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este viernes que está dispuesto a retirar los aranceles a los productos ecuatorianos, luego de que la Comunidad Andina (CAN) diera un plazo de diez días a ambos países para quitar este gravamen que hace parte de su guerra comercial.

«No tengo ningún problema en retirar los aranceles a productos del Ecuador en la misma forma y cronología como se pusieron», afirmó el mandatario colombiano en X.

Mediante una serie de resoluciones emitida el jueves, la CAN, formada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, quiere poner fin al conflicto comercial entre los gobiernos colombiano y ecuatoriano, después de que los intentos de diálogo bilateral no prosperaran.

Estas resoluciones también ordenaron a ambos países retirar en el mismo plazo otras restricciones mutuas al comercio, entre ellas las prohibiciones de Ecuador al ingreso terrestre de una serie de productos colombianos y la decisión de ese país de permitir el paso fronterizo únicamente por el puente internacional de Rumichaca.

El Gobierno de Ecuador ya había anunciado el lunes pasado que reducirá al 75 % los aranceles que había subido al 100 % por decisión del presidente Daniel Noboa al considerar que Petro no combate con contundencia el narcotráfico en la frontera.

La medida, que entrará en vigor el próximo 1 de junio, responde a la «apertura» del Gobierno de Ecuador de «avanzar en mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad» para promover «una mayor articulación entre ambos países» y fortalecer «el desarrollo de la zona fronteriza», según Quito.

Las tensiones entre los dos países se han intensificado en los últimos meses por los cruces de acusaciones entre ambos presidentes sobre el manejo del narcotráfico y la seguridad en la frontera común de 586 kilómetros.

El Gobierno de Ecuador anunció en febrero la imposición de un arancel inicial del 30 % a varios productos colombianos, medida que amplió de forma escalonada hasta alcanzar el 100 % para un amplio grupo de bienes.

Colombia ha manifestado su rechazo a estas medidas por considerarlas contrarias a los acuerdos comerciales vigentes en la CAN, y aunque inicialmente respondió con aranceles, no los ha elevado al 100 %.

En medio de esas diferencias, los dos gobiernos llamaron a consultas el mes pasado a sus embajadores en Bogotá y Quito. EFE

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